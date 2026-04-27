Bahía, en el centro de la estrategia marítima bonaerense

Con el estuario de Bahía Blanca como escenario estratégico, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires presentó el programa Pampa Azul Bonaerense, una política integral que busca reimpulsar la gestión del mar y la costa a partir del conocimiento científico, la innovación tecnológica y la articulación con los territorios.

El relanzamiento de esta iniciativa —que retoma la experiencia de la política nacional creada en 2014— tuvo a la ciudad como protagonista en un encuentro orientado a fortalecer la gestión sostenible del Atlántico Sur, con participación de actores científicos, municipios costeros y sectores productivos.

“Pampa Azul pone énfasis en nuestra soberanía marítima que va de la mano con la robustez de nuestro sector científico tecnológico nacional. Sin dudas en ese escenario es que nosotros proponemos la revalorización de nuestro sector científico bonaerense ante el desfinanciamiento por parte del gobierno nacional”, afirmó la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, en su reciente visita al puerto de Ingeniero White.

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El programa tiene como objetivo central consolidar una gestión integral marino-costera sobre los más de 1.200 kilómetros del litoral bonaerense. Para ello, propone colocar al conocimiento científico en el centro de la toma de decisiones y promover una planificación coordinada frente a los desafíos ambientales y productivos del Atlántico Sur.

Entre sus principales ejes se destacan la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de áreas naturales protegidas, la reducción de la contaminación y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático, especialmente frente a fenómenos como la erosión costera y el aumento del nivel del mar.

En este marco, la iniciativa también promueve la educación ambiental, la participación ciudadana y la llamada “ciencia ciudadana”, con el objetivo de involucrar a las comunidades en el cuidado de los ecosistemas costeros.

Ciencia y producción

Además del componente ambiental, Pampa Azul Bonaerense busca generar impacto económico a través del uso sostenible de los recursos marinos, el desarrollo de empleo calificado y la creación de valor agregado regional.

El programa articula al sistema científico-tecnológico con los municipios y los sectores productivos para avanzar en herramientas como el monitoreo ambiental y la planificación espacial marina.

En esa línea, ya se registran avances concretos: la conformación de un Consejo Asesor Científico-Tecnológico, la elaboración de diagnósticos sobre erosión costera y el desarrollo de nuevas tecnologías de seguimiento ambiental.

Uno de los hitos del programa es su incorporación como proyecto dentro de la Década de los Océanos de la UNESCO, lo que posiciona a la provincia de Buenos Aires en redes internacionales de investigación y cooperación.

La iniciativa se inscribe además en el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), impulsado por Naciones Unidas, que busca revertir el deterioro de los ecosistemas marinos a nivel global.

En el plano local, la costa bonaerense —con sus humedales, dunas y acantilados— cumple un rol clave en la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y el sostenimiento de actividades económicas como la pesca y el turismo.

Sin embargo, enfrenta amenazas crecientes como la contaminación por plásticos, el desarrollo urbano desordenado y la erosión de origen antrópico. Frente a este escenario, el programa impulsa acciones como la creación de nuevas áreas protegidas, planes de manejo y campañas de concientización.

Bahía, un punto clave

Por su ubicación y características, Bahía Blanca se posiciona como un nodo central en esta estrategia, tanto por su sistema estuarial como por su vinculación con la actividad científica, portuaria y productiva.

El relanzamiento de Pampa Azul Bonaerense en la ciudad no solo refuerza su papel en la agenda marítima provincial, sino que también abre la puerta a nuevas instancias de articulación entre el conocimiento, la gestión pública y el desarrollo local.

Con esta política, la Provincia busca reafirmar su compromiso con la defensa de los bienes comunes, la soberanía marítima y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible anclado en el mar.