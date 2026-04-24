LBB Plata: hay cruce de escoltas en Bahía y el invicto no podrá distraerse en Punta Alta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Dentro de una fecha que puede arrojar resultados parejos, se destaca el enfrentamiento entre los escoltas San Lorenzo y Comercial, en el Román Avecilla y Altense-Sportivo Bahiense, en Punta Alta.

Los partidos, que comenzarán a las 21, corresponden a la sexta fecha a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Los otros cuatro encuentros serán Argentino-Ateneo (en Olimpo), Bahía Basket-Velocidad, Espora-El Nacional y 9 de Julio-La Falda.

San Lorenzo-Comercial

San Lorenzo y Comercial es duelo de escoltas. El local arrastra la mejor racha (4 victorias) después, claro, del invicto Altense (+5). Hasta ahora, la mayor puntuación en contra fue 64 puntos.

La visita, por su parte, cedió ante el invicto y ganó los otros tres juegos. Promedió 76,75 en las victorias y viene de convertir 73 en sus dos últimas presentaciones.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Mauro Guallan.

Novedades: en el local probablemente no juegue Ramiro Aguirre (lesión en un hombro) y en la visita, Manuel Maina, como el partido anterior, con una molestia en el aductor de la pierna derecha.

Altense-Sportivo Bahiense

Altense se va consolidando en lo más alto de la tabla, aunque viene de sufrir hasta el final en cancha de El Nacional. Sportivo, por su parte, ha sido competitivo e irregular, acaso, por sufrir diferentes bajas. De todos modos, es un rival de cuidado para el invicto.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: el verde tiene plantel completo. En el tricolor regresa Emmanuel Miguel (estaba afuera por motivos laborales), Gerónimo Stach cumple hoy la última fecha de suspensión y Bruno Guaglianone (esguince) ya está moviendo, aunque todavía no jugará.

Argentino-Ateneo

Argentino, finalmente, no llegó a tiempo para estrenar esta misma noche su remodelado gimnasio y, por lo tanto, se muda al Norberto Tomás. Hasta el momento ganó dos partidos (de cinco) y ambos fue en condición de "local" en Pacífico y Olimpo.

Ateneo, en tanto, ganó un partido cómodo ante Espora (80-63) y los otros cuatro se resolvieron en el final: derrota con Altense 67-66, triunfos con 9 de Julio y Bahía Basket, 68-66 y 79-78, respectivamente, y caída frente a San Lorenzo, 68-63.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Leonardo Bressan.

Novedades: en Argentino no juega Juan Pedro Paronetto, con una distensión de biceps femoral. En Ateneo están todos disponibles.

Bahía Basket-Velocidad

Bahía Basket es el único que aún no pudo ganar, de todos modos, en general logró ser competitivo y está en condiciones de festejar en cualquier momento. Por el lado de Velocidad, ganó las dos oportunidades que fue visitante y viene de perder, en suplementario ante 9 de Julio.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Joaquín Irrazábal y⁩ Fabrizio Rey⁩.

Novedades: en los locales no juega Bruno Gigliotti (viaje laboral) ni Bautista Kiessling, se recupera de una lesión.

Espora-El Nacional

Espora consiguió su primera victoria en su última presentación, ante La Falda, por lo que llega tonificado. El Nacional, por su parte, se recuperó -aunque no le alcanzó para ganar- ante Altense, después de sufrir una dura derrota con La Falda. Hasta ahora ganó uno de cinco. Hoy tiene otra prueba.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Sam Inglera⁩, Marcelo Gordillo y Yamila Nicoletta.⁩

Novedades: Marcos Pascual (de viaje) no juega para los puntaltenses. En el celeste regresa Valentín Díaz, quien se había lesionado.

9 de Julio-La Falda

9 de Julio venció a San Lorenzo -otro de los candidatos- en el debut y si bien su récord es positivo (3-2) ganar le está costando más de lo previsto. En tanto, La Falda triunfó ante El Nacional y el resto los perdió.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: en los locales regresa Agustín Pena, quien estaba de viaje. Los que no juegan son Luciano D'Amaro (con la preselección argentina U18), Bruno Rodríguez (tobillo) y Federico Escobar (fractura en un dedo). En la visita estará ausente Iván Piriz (hombro).

Posiciones

1º) Altense, 10 puntos (5-0)

2º) San Lorenzo, 9 (4-1)

2º) Comercial, 9 (4-1)

4º) Ateneo, 8 (3-2)

4º) 9 de Julio, 8 (3-2)

4º) Velocidad, 8 (3-2)

4º) Sportivo, 8 (3-2)

8º) Argentino, 7 (2-3)

9º) Espora, 6 (1-4)

9º) La Falda, 6 (1-4)

9º) El Nacional, 6 (1-4)

12º) Bahía Basket, 5 (0-5)