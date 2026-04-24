Con mucha juventud en pista, Bahía Blanca busca protagonismo en el U20 de atletismo

Este fin de semana se disputará en la ciudad de La Plata el Campeonato Provincial U20 de atletismo, donde Bahía Blanca contará con la participación de nueve atletas pertenecientes a los clubes VR Entrena, EMA y Focus.

Por el lado de EMA (Escuela Municipal de Atletismo), estarán presentes Magalí Etchegorry, quien competirá en 100, 200 y 400 metros con vallas; Rocío Detzel en 800 y 1500 metros; Ramiro Calvo en 100 metros; Francisco Pérez de Robles en 100 metros y salto en largo; y Mauro Pezzutti, en 100 y 200 metros.

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En representación de VR Entrena competirán Guadalupe Romero en 100, 200 y 100 metros con vallas; Diego Teijeiro en 100 y 200 metros; y Juan Agustín Estivaletti también en 100 y 200 metros.

Por su parte, el club Focus estará representado por Joaquín Odriozola, quien participará en las pruebas de 1500 y 5000 metros.

La delegación bahiense buscará destacarse en un certamen que reúne a los mejores exponentes juveniles de la provincia, en una competencia clave dentro del calendario atlético.