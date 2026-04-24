El Nacional, campeón del Regional "B": "Sentimos mucho orgullo por el proceso; no fue solamente ganar"

"Sentimos mucho orgullo por el proceso. Somos un equipo joven, que está en construcción. No fue solamente ganar sino ver ese crecimiento y ver cómo crecíamos en cada partido".

Así resumió Pilar García Martínez, campeona con El Nacional "A" del Regional de Clubes "B", lo vivido junto al equipo en Junín.

"Estamos recontra felices, porque fue un torneo re duro y pudimos cumplir uno de los objetivos que teníamos, que era llegar a la final y poder salir campeonas", agregó Pilar, en relación al título obtenido, que también les dio el ascenso al Regional "A" del 2027.

La delantera de "Nacio", y una de las capitanas junto a María Paz Aispuro, fue elegida como la mejor jugadora del torneo, del que también fue goleadora con 5 festejos.

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Todo eso, encima, lo logró con un problema físico.

"En un festejo de gol del viernes (ante Sportiva "A"), se tiraron arriba mío, me caí, y ya venía cargada, así que ahí lo sentí. Tuve que pedir que me saquen porque no podía caminar. Les dije que el sábado y el domingo jugaba igual, sea como sea. Cuando llegué a Bahía me hice estudios y estoy desgarrada", contó Pili en El Diario Deportivo.

"Era algo que sentía (el dolor por la lesión), obviamente, pero trataba no pensarlo", admitió.

María Paz Aispuro y Pilar Gracía Martínez reciben la copa y las medallas de campeonas.

El camino de El Nacional en el Regional comenzó con empate ante Social de Junín (1 a 1, con gol de Azul Castro) y triunfos frente a Los Miuras (4 a 2, con tantos de Pilar -2-, Analuz Streitenberger y Rosario Streitenberger) y ante Sociedad Sportiva "A" (3 a 2, con festejos de María Paz Aispuro -2- y García Martínez).

"Nos estuvimos preparando desde principio de año para este torneo, todas teníamos expectativas recontra altas. Pero siempre pensando partido a partido. Estamos recontentas, la pasamos increíble. A medida que iban pasando los partidos veíamos cosas muy positivas", admitió Pilar.

Luego, en semifinales, el equipo que dirige Hernán Hancen derrotó a Viajantes, por 2 a 0, con goles de Pilar.

Mientras que en la final, el Celeste volvió a ganar el duelo bahiense ante Sportiva, esta vez por shoot out (3 a 1), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular. En los 60 minutos, el tanto de Nacio lo hizo Guadalupe Brezina y en los penales marcaron Aispuro, Azul Castro y García Martínez.

"Íbamos ganando 1 a 0 y nos empataron faltando poco. Teníamos la presión de decir 'Esto es nuestro, llegamos a hasta acá y vamos a hacer lo posible para ganarlo'", recordó la delantera en relación a la final.

"Esto nos da muchísima confianza para todo lo que sigue, teniendo los pies sobre la tierra porque tenemos que seguir mejorando en un montón de cosas, pero nos da confianza y vamos a buscar siempre lo mejor y lo más alto", admitió.

Pilar, mejor jugadora del torneo, y Analuz, MVP de la final.

Además del logro colectivo, El Nacional también se quedó con dos premios individuales: Pilar fue la mejor jugadora y goleadora del torneo y Analuz Sreitenberger fue elegida como la MVP de la final.

Los otros logros también vinieron para Bahía, ya que las jugadoras de Sportiva Rocío Sánchez y Mercedes González, fueron la mejor arquera y otra de las goleadoras de la competencia, respectivamente.

"Estoy recontenta (por el premio individual). Aunque está lejos de ser un objetivo principal en estos torneos. Siempre entro a la cancha pensando en dar lo mejor, en competir y que al equipo le vaya bien. Y después si aparecen estos reconocimientos individuales me ponen recontenta, porque es fruto de mucho trabajo y esfuerzo. Me motiva un montón a seguir mejorando. Pero también lo veo como algo colectivo porque sin mis compañeras, claramente, estos premios no existirían", admitió Pilar.

Ya en Bahía y con la copa en casa, el plantel superior de El Nacional disfrutó de una cálida recibida del club, con las jugadoras de las categorías formativas como protagonistas.

"Fue hermoso, la verdad. Se siente mucho el cariño y el acompañamiento del club. Hacía un montón de tiempo que no salíamos campeonas y se ve hermoso cómo las mas chiquitas te alientan o las más grandes que te acompañan", agradeció Pili

Este logro, lógicamente, servirá de envió anímico pensando en lo que viene: el cierre del Torneo Apertura y el comienzo del Clausura.

"Hay muchísima ilusión, este fue el pie para darnos muchísima mas confianza de la que teníamos. Pero teniendo los pies sobre la tierra, porque hay que trabajar en un montón de cosas más. Pero siempre creyendo en nosotras, que creo que también fue una de las cosas por las que logramos esto, creer en nosotras porque tenemos con qué. Y no bajar los brazos nunca que también es muy importante", remarcó Pilar.

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