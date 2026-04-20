Universitario y El Nacional "A", los campeones bahienses en los Campeonatos Regionales

Culminó ayer la participación de los equipos de la Asociación Bahiense de Hockey en los Campeonatos Regionales.

Entre los 11 elencos de nuestro medio que vieron acción, hubo dos que lograron coronarse campeones.

En Caballeros, Universitario se quedó con el CRC "A" y logró el ascenso a la Súper Liga 2027.

Mientras que en Damas, El Nacional "A" ganó el CRC "B" y dio el salto a CRC "A".

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Además, también en mujeres, Argentino fue subcampeón del CRC "A".

*El repaso

-Campeonato Regional "A" de Caballeros: ¡Uni campeón!

Universitario se consagró campeón en Mar del Plata, venciendo en la final a Independiente de Tandil.

El albirrojo se impuso en el partido decisivo por 2 a 1, con goles de Thiago Bonifazi.

Esta victoria, le da al equipo bahiense el ascenso a la Súper Liga 2027, el certamen más importante del país.

Uni llegó a este resultado tras ganar su grupo, luego de vencer a El Nacional en clásico (3 a 1), empatar ante Independiente (3 a 3) y derrotar a Libertad de Mar del Plata (16 a 0).

En semis, en tanto, Universitario había superado a Remo de Azul por 4 a 0.

Por el mismo torneo, El Nacional finalizó quinto, tras derrotar en el último partido a MDQ 06.

El Celeste se impuso por penales, por 2 a 0, luego de igualar 2 a 2 en los 60 minutos.

-Campeonato Regional "A" de Damas

Argentino fue subcampeón del torneo tras caer ante Trinity, en la final disputada ayer también en Mar del Plata.

El Azul cedió en el encuentro decisivo ante por penales (3 a 2), tras igualar en el tiempo regular por 1 a 1.

-Campeonato Regional "B" de Damas: ¡El Nacional campeón!

En Junín, El Nacional "A" se quedó con la final bahiense ante Sociedad Sportiva "A" y se subió a lo más alto del podio.

El Celeste se impuso en shoot out, por 3 a 1, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular.

Con esta victoria, además, "Nacio" ascendió al Campeonato Regional "A" del próximo año.

-Campeonato Regional "C" de Damas

En nuestra ciudad, el CRC "C" quedó en manos del Instituto Albert Einstent de Mar del Plata, que derrotó en la final al Polideportivo Villa Gesell por 2 a 1.

Mientras que Independiente de Coronel Dorrego fue el mejo de los cuatro representantes bahienses que tuvo el torneo.

El Rojo terminó tercero, al vencer a Villa Mitre en el partido por el podio.

El elenco dorreguense se impuso por 4 a 0 en el Complejo La Ciudad del tricolor.

Por su parte, Puerto Belgrano finalizó quinto luego de derrotar a Sociedad Sportiva "B" por 3 a 1.

-Campeonato Regional "E" de Damas

En Lincoln, los representantes de la ABH fueron Palihue y Sporting de Punta Alta.

El albiverde finalizó en la 10ma colocación y el rojinegro fue 12do.

El campeón de la competencia fue Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez, que venció en la final a Mar del Plata Club "B".