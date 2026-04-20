"Es cuestión de que se abra el arco", remarcó Marcos Pinto, capitán de Villa Mitre
El tricolor empató 0 a 0 ante Santamarina, luego de generar mucho y no poder concretar.
Villa Mitre volvió a sufrir ayer la falta de contundencia y empató sin goles ante Santamarina, por la quinta fecha del Torneo Federal A.
En El Fortín, el tricolor generó mucho pero no pudo concretar y debió conformarse con la igualdad.
"Me voy con una sensación amarga, porque generamos muchas chances y no pudimos concretar. La sensación es esa, porque de local tenemos que sumar siempre de a tres", analizó Marcos Pinto, capitán de la Villa, en diálogo con La Nueva.
"Creo que nos costó los primeros minutos, después nos acomodamos, supimos manejar nosotros la intensidad. Ya con un hombre de mas lo buscamos y atacamos por todos lados, pero son esas tardes que no encontrás explicaciones de por qué no entra. Por eso nos vamos con un gusto amargo", remarcó el defensor.
Lo sucedido ayer es algo que ya le había pasado a Villa Mitre en el arranque del torneo, incluso en la victoria ante Círculo Deportivo, en la que necesitó de muchas posibilidades para poder concretar.
"Preocupa por un lado de que no se logra convertir, pero estamos tranquilos porque creamos muchas situaciones. Falta ese toque final. Pero también sabemos que donde entre una, es cuestión de que se abra el arco", se ilusionó Pinto.
Con el empate de ayer, el tricolor llegó a cuatro puntos tras cinco fechas y cuatro partidos, debido a que ya purgó la fecha libre, y se encuentra séptimo en la Zona 4.
"No te voy a mentir, se mira la tabla. Nosotros hacemos todo para sumar. Tenemos que seguir trabajando, sabemos que esto es largo creo que los puntos de visitante son importantes y tenemos que empezar a sumar o de visitante no perder, como viene pasando", avisó Pinto.