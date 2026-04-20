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Qué lugar ocupan los equipos que tienen bahienses en la Liga Nacional: hay tres cruces confirmados

Quimsa se quedó con el Nº1 y Atenas tendrá que jugar por la permanencia. Mañana definirán el quinto y séptimo puesto.

Jano Martínez y Ferro repetirán en playoffs el mismo rival de anoche. Foto: LN.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sólo un partido queda por disputarse de la fase regular de la Liga Nacional y que definirá el quinto y séptimo lugar, mañana entre Boca y Obras, los restantes ya tienen su puesto definido.

Anoche, Argentino 69, Regatas 93; Peñarol 87, Ferro 80 (7 asistencias y 3 puntos de Jano Martínez y 13 puntos y 7 rebotes del pringlense Valentín Bettiga).

También, Unión (Santa Fe) 89 (2 puntos de Federico Elías), San Martín 68 y Atenas -dirigido por José Luis Pisani y siendo su asistente Lisandro De Tomasi- le ganó de visitante a Oberá (5 puntos de Alejo Azpilicueta y no ingresó Albano Costa), 82 a 78.

De todos modos, la victoria de Unión condenó a los cordobeses a jugar por la permanencia.

La serie será ante Argentino (Junín), al mejor de cinco y comenzará en la Docta.

En el otro extremo, Quimsa -donde está el bahiense Fausto Ruesga- se aseguró el Nº1, por lo que siempre tendrá ventaja en playoffs.

Los otros tres que se metieron directamente en cuartos fueron: 2º) Gimnasia (Comodoro), 3º) Regatas Corrientes y 4º) Oberá.

Quinto será quien gane mañana entre Obras y Boca, este último el sábado, con Lucas Faggiano como protagonista, se consagró campeón de América.

Sexto ya es Ferro, porque tiene ventaja sobre Obras y Boca, y séptimo será el perdedor del tachero y el xeneize.

En tanto, 8º terminó La Unión, que será el otro con ventaja de localía en la Reclasificación.

De ahí para abajo: 9º) Independiente (con Valentín Duvanced), 10º) Instituto, 11º) Peñarol  y 12º) San Martín.

Los cruces

5º (Obras o Boca)-12º (San Martín)

6º (Ferro)-11º (Peñarol)

7º (Obras o Boca)-10º (Instituto)

8º (La Unión)-9º (Independiente)

No juegan más

Ya se despidieron la temporada: 13º) Olímpico (donde jugó Valentín Forestier y los últimos 3 partidos lo reforzó Ramiro Santiago), 14º) Racing (Chivilcoy), 15º) San Lorenzo, 16º) Unión (Santa Fe) y 17º) Platense.

A sufrir

Atenas (18º) y Argentino (19º) jugarán por la permanencia. 

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