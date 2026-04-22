Universitario supo reponerse y fue campeón en Mar del Plata: "Estamos armando un grupo increíble"

Thiago, por encima de sus compañeros, celebra uno de los goles en la final. Fotos: gentileza Gaspar Ollé (prensa Federación Bonaerense) y Gastón Ynsaurralde.

Universitario vivió un fin de semana soñado en Mar del Plata, que culminó el domingo con la vuelta olímpica y el ascenso a la Súper Liga de hockey 2027.

Aunque para terminar siendo campeón del Regional A masculino, el equipo de nuestra ciudad antes debió sufrir y demostrar el carácter y juego necesario para reponerse ante la adversidad.

Es que de los 5 partidos que jugó en La Feliz, tres de ellos los empezó perdiendo: el primero -ni más ni menos- que en el clásico ante El Nacional y el segundo (caía 3 a 0) y la final ante Independiente.

No obstante, siempre se repuso ya que uno lo terminó empatando (3 a 3) y los otros dos los ganó.

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"No lo podíamos creer por cómo se fue dando el torneo en sí. Porque arrancamos perdiendo contra Nacio, un 0-3 contra Independiente... Fueron todas cosas que fuimos sacando adelante y terminó siendo el finde perfecto. Todos los días íbamos sumando algo nuevo, que terminó en la frutilla del postre", reconoció el goleador del equipo Thiago Bonifazi.

El delantero bahiense, además, fue el autor de los dos goles y MVP de la final, en la que el albirrojo terminó superando a Independiente de Tandil por 2 a 1.

"Sigo viendo el partido, sigo viendo los goles. Los repetí una y mil veces. En el colectivo no caíamos que habíamos ganado. Súper contento por el grupo, que se lo recontra merece. Fue un sueño la verdad", admitió Thiago en El Diario Deportivo.

En el comienzo del torneo y tras comenzar en desventaja, Uni derrotó a El Nacional por 3 a 1, con goles de Luciano Huss (2) y otro de Bonifazi, autor de 10 tantos en la competencia.

"Al ser un Regional, el primer partido y ser un clásico, se iba a definir por detalles. Arrancamos perdiendo, lo pudimos dar vuelta y fue un envión anímico que nos sirvió para todo el torneo", analizó Thiago.

Luego, llegó un partido más que importante y especial.

Por la segunda fecha del grupo, el albirrojo empezó perdiendo 3 a 0 ante Independiente, en un partido que definía gran parte de la clasificación.

Finalmente, lo terminó empatando 3 a 3, con festejos de Ezequiel Muñoz, Alejo Lemel y Julián Dimaschow, el protagonista de la jornada.

Es que "Dimas" ingresó a la cancha minutos después de recibirse de Ingeniero en la Universidad Nacional del Sur y tras defender su último trabajo desde una combi al costado de la cancha.

"Fue un día atípico y súper positivo. Los primeros tiempos no nos fue tan bien, íbamos perdiendo 3 a 0. En el último cuarto nos dijimos que teníamos que disfrutar y por suerte pusimos todo y lo pudimos empatar", recordó Thiago.

Además, contó cómo vivieron ellos ese momento tan especial para su compañero y amigo.

"Sabíamos que tenía su último final, fuimos antes a la cancha por él. Lo dejamos tranquilo en la combi. Cuando vimos que venía caminando para la cancha nos pusimos contentos, pese a que íbamos perdiendo", contó.

"Escuchamos a las madres que le decían 'felicitaciones' y cuando entró lo abrazamos y lo felicitamos. Y después nos enfocamos de nuevo en el partido. Lo más gracioso es que aplaudíamos o festejábamos e íbamos perdiendo", recordó.

Una alegría que, en definitiva, terminó impactando de manera positiva en el grupo.

Julián Dimaschow defendiendo su trabajo final, desde la combi, para recibir de Ingeniero.

Julián Dimaschow sumándose al equipo tras recibirse de ingeniero.

El ya ingeniero Dimaschow celebra su gol con Nico Kuhn.

Luego, en el cierre de la fase regular, Universitario sabía que debía ganar y, en lo posible, por muchos goles, para poder tener mejor diferencia que Independiente y terminar primero de cara a los playoffs.

Con ese panorama y sabiendo que los de Tandil le habían ganado 12 a 0 a Libertad de Mar del Plata, el equipo bahiense hizo su parte y terminó imponiéndose por 16 a 0, quedándose así con la zona.

"Estábamos jugando en la cancha de al lado, escuchábamos sus goles (Independiente venció en simultáneo a El Nacional por 4 a 0) y nosotros metíamos goles y abarrábamos la bocha para sacar de nuevo y seguir buscando. Nuestro objetivo era quedar primeros", explicó Bonifazi.

El 16 a 0 que le permitió ganar el grupo fue obra de 5 goles suyos; 4 de Muñoz; 2 de Huss y otros de Christian Reyes, Santino Farruggia, Mirko Poklepovic, Facundo Chávez y Juan Manuel Sánchez Bernal.

Luego llegó el triunfo ante Remo de Azul en semifinales, por 4 a 0, con un doblete de Thiago y tantos de Lemel y Reyes.

Ya en la final, el rival era un viejo conocido: Independiente de Tandil. Aunque, claro, en un contexto distinto.

"Sabíamos que al ser una final era un partido totalmente distinto al de grupo. Ajustamos algunos detalles. También arrancamos perdiendo, se ve que nos hacía fuerte arrancar abajo. Pudimos darlo vuelta y nos motivó para defender el último cuarto, con uñas y dientes, para llevarnos el triunfo", contó Bonifazi.

Thiago recibiendo el premio al mejor jugador de la final.

Todo esto que vivió Universitario en Mar del Plata tuvo otra particularidad, ya que el equipo bahiense viajó sin su entrenador principal, Leonardo Woodward, quien no pudo asistir por otro compromiso.

"Era un desafío totalmente nuevo, porque siempre en esos partidos que se definen por detalle necesitás la mano del técnico. Que esté ahí para cagarte a pedos o para ajustar esos detalles y sabíamos que no lo íbamos a tener. Nos teníamos que hacer fuerte como equipo", enfatizó el "10" de Uni.

Además, claro, cambió la dinámica del equipo.

"Estaba hablado entre nosotros, el Peque (Ezequiel Muñoz), que es nuestro capitán, se puso la mochila al hombro junto con nuestros preparadores físicos, Tomi Lloret y Ruffo (Cáceres). Ellos tomaron un poco la batuta con los más experimentados: Chiqui, Paulo y eso...", explicó Thiago.

"Si hablábamos todos -continuó- iba a ser un quilombo, teníamos que escuchar dos o tres veces que digan lo que sentían del partido. Después, afuera, lo corregíamos entre todos, pero dentro de la cancha tenían que ser dos o tres voces que marquen esos detalles para poder salir a flote".

Tomás Lloret (derecha) y Ruffo Cáceres (izquierda), los profes que se vistieron de DT.

Finalmente, Universitario consiguió el objetivo mayor y le agregó otro título a su muy buen presente, que incluye tres vueltas olímpicas consecutivas en el ámbito local. Y, además, el ascenso al mejor torneo del país (Súper Liga) del próximo año.

"Estamos armando un grupo increíble, viajamos 19, dos chicos no pudieron ir por temas personales, pero somos un grupo que lo venimos formando hace tres años con Leo y estamos bastante maduros. Todo eso se vio en este torneo, que sin entrenador y sin Benja, que se fue a Italia, lo pudimos sacar a flote y conseguir el mejor resultado", redondeó Thiago.

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