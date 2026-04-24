Quedó firme la condena para el falso perito Marcos Herrero

La Sala III de la Cámara Federal de Casación ratificó la condena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para el instructor de perros Marcos Darío Herrero.

Estaba acusado de plantar evidencia y mentir para perjudicar a efectivos de la Policía Bonaerense en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida durante la pandemia de coronavirus.

El ahora condenado fue a juicio por brindar una versión ficticia en el marco de la causa vinculada al joven de 22 años visto por última vez el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, hasta que su cuerpo apareció esqueletizado unos meses después en un cangrejal de General Daniel Cerri.

Por otro lado, Casación revocó la pena condicional de ocho meses impuesta por la justicia de Mendoza por hallarlo autor del delito de encubrimiento simple. Por unificación de sanciones, el tribunal impuso una pena única de 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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Se recuerda que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca había sentenciado a Marcos Herrero como autor penalmente responsable del delito de falso testimonio reiterado en 7 oportunidades, agravado por haber sido cometido en causa criminal contra los investigados.

El fiscal federal de nuestra ciudad, Santiago Ulpiano Martínez, descubrió que cuando Herrero llevó a sus perros a la búsqueda de Astudillo, inventó que habían detectado el rastro de olor del joven en móviles y dependencias policiales. También detalló que el falso perito había “plantado” un amuleto que le pertenecía al joven desaparecido. (Infobae/La Nueva)