Doblete visitante: Estudiantes pudo con Villa Mitre y 9 de Julio con Sportivo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Estudiantes y 9 de Julio se impusieron anoche como visitantes, al disputarse la tercera fcha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro, "Viviana Albizu".

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¿Pasará? Basaúl y Hollman le bajan la barrera a Julieta Brossard.

El albo sumó la segunda victoria en fila ante Villa Mitre, que debutó en el José Martínez, 69 a 62.

En tanto, 9 de Julio, que había cedido en su único partido disputado, derrotó a Sportivo Bahiense, 83 a 53.

Tuvo libre, Bahiense del Norte.

Villa Mitre 62, Estudiantes 69

Estudiantes se impuso a Villa Mitre (69 a 62), un rival que cuenta con varias ex jugadoras importantes del albo, como las hermanas Josefina y Juliana Brossard y Ailín Larrosa, más Ailín Tellez, además de Martina Caputo (ausente por viaje).

Josefina Brossard, con la mirada en el cesto.

En el visitante tomó las riendas Sofía Trellini, goleadora del partido con 26 puntos (4-9 en triples, 3-5 en dobles y 8-12 en libres), más 3 rebotes.

Victoria Escudero, una de las referentes del albo.

También impuso presencia Victoria Escudero, completando 9 rebotes, 2 recuperos y 15 unidades (1-5 en t3, 2-3 en t2 y 8-8 en t1).

Marianella Leal lanza ante Josefina Rodríguez e Isabella Basaúl.

Y en el trabajo que luce menos, Josefina Rodríguez aportó 6 asistencias, 5 rebotes y 5 puntos.

Con brazos abiertos intimida Isabella Basaúl a Bernardita Marcocci.

En las tricolores, Marianella Leal completó 10 puntos y 7 rebotes; Bernardita Marcocci, 12 unidades, 11 recobres y 5 asistencias; Josefina Brossard, 9 puntos más 9 recobres y Tiziana Giannecchini, 11 puntos y 6 recobres.

La síntesis:

Villa Mitre (62): B. Marcocci (12), Juliana Brossard, A. Larrosa (3), M. Leal (10), Josefina Brossard (9), fi; M. Morresi (6), T. Giannecchini (11), A. Carli (9), M.B. Veiga y M. Tellez (2). DT: Giuliano Labrocca.

Estudiantes (69): S. Trellini (26), V. Escudero (15), V. Hollman (10), I. Basaul (3), J. Rodríguez (5), fi; L. Mansilla (3), L. Hiebaum (3), K. Kovach (4) y M. Iglesias. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Villa Mitre, 17-16; 34-31 y 48-44.

Árbitros: Mauro Guallan y Estefanía Zárate.⁩

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Sportivo 53, 9 de Julio 83

9 de Julio no tuvo inconvenientes para llevarse la victoria de cancha de Sportivo: 83-53.

Al albiazul le alcanzó, aún sin Isabella Roldán, Delfina Álves da Florencia e Isabella Larrasolo, tres de las que vienen participando paralelamente en la Liga Provincial.

Entre la más destacadas, María Victoria Flores terminó con 10 rebotes, 9 puntos y 3 asistencias; Ileana Corvalán aportó 21 unidades (3-8 en t3, 5-7 en t2 y 2-6 en t1) y desde el banco ingresó bien Amparo Althabe: 17 puntos (1-2 en t3, 5-7 en t2 y 4-7 en t1).

En las locales, Agustina Prada anotó 11 puntos (5-6 en t2 y 1-1 en t1) y bajó 7 rebotes, mientras que Paulina Lazar fue la goleadora, con 15 unidades (4-8 en t3).

Sportivo (53): P. Lazar (15), S. Fernetich (7), A. Prada (11), J. Salvarezza (4), R. Boccatonda (4), fi; l. Gherzi (3), S. Albarracín (7), A. Lella, A. De la Puente, B. Cunningham (2), E. Islas y R. Hammerschmidt. DT: Bruno Sagripandi.

9 de Julio (83): I. Corvalán (21), E. Fernández (8), A. Maurer (13), M.V. Flores (9), V. Martín (2), fi; A. Althabe (17), M. Bussetti (4), T. Nieva (2), J. Azaroff (3), C. Stempelet (4) y O. Borsetti. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Sportivo, 16-18; 23-36 y 42-55.

Árbitros: Mariano Enrique y Camila Robles.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo Bahiense).