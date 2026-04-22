Doblete visitante: Estudiantes pudo con Villa Mitre y 9 de Julio con Sportivo
Se disputó la tercera fecha de la LBB Oro Femenino.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Estudiantes y 9 de Julio se impusieron anoche como visitantes, al disputarse la tercera fcha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro, "Viviana Albizu".
El albo sumó la segunda victoria en fila ante Villa Mitre, que debutó en el José Martínez, 69 a 62.
En tanto, 9 de Julio, que había cedido en su único partido disputado, derrotó a Sportivo Bahiense, 83 a 53.
Tuvo libre, Bahiense del Norte.
Villa Mitre 62, Estudiantes 69
Estudiantes se impuso a Villa Mitre (69 a 62), un rival que cuenta con varias ex jugadoras importantes del albo, como las hermanas Josefina y Juliana Brossard y Ailín Larrosa, más Ailín Tellez, además de Martina Caputo (ausente por viaje).
En el visitante tomó las riendas Sofía Trellini, goleadora del partido con 26 puntos (4-9 en triples, 3-5 en dobles y 8-12 en libres), más 3 rebotes.
También impuso presencia Victoria Escudero, completando 9 rebotes, 2 recuperos y 15 unidades (1-5 en t3, 2-3 en t2 y 8-8 en t1).
Y en el trabajo que luce menos, Josefina Rodríguez aportó 6 asistencias, 5 rebotes y 5 puntos.
En las tricolores, Marianella Leal completó 10 puntos y 7 rebotes; Bernardita Marcocci, 12 unidades, 11 recobres y 5 asistencias; Josefina Brossard, 9 puntos más 9 recobres y Tiziana Giannecchini, 11 puntos y 6 recobres.
La síntesis:
Villa Mitre (62): B. Marcocci (12), Juliana Brossard, A. Larrosa (3), M. Leal (10), Josefina Brossard (9), fi; M. Morresi (6), T. Giannecchini (11), A. Carli (9), M.B. Veiga y M. Tellez (2). DT: Giuliano Labrocca.
Estudiantes (69): S. Trellini (26), V. Escudero (15), V. Hollman (10), I. Basaul (3), J. Rodríguez (5), fi; L. Mansilla (3), L. Hiebaum (3), K. Kovach (4) y M. Iglesias. DT: Julián Manqueo.
Cuartos: Villa Mitre, 17-16; 34-31 y 48-44.
Árbitros: Mauro Guallan y Estefanía Zárate.
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Sportivo 53, 9 de Julio 83
9 de Julio no tuvo inconvenientes para llevarse la victoria de cancha de Sportivo: 83-53.
Al albiazul le alcanzó, aún sin Isabella Roldán, Delfina Álves da Florencia e Isabella Larrasolo, tres de las que vienen participando paralelamente en la Liga Provincial.
Entre la más destacadas, María Victoria Flores terminó con 10 rebotes, 9 puntos y 3 asistencias; Ileana Corvalán aportó 21 unidades (3-8 en t3, 5-7 en t2 y 2-6 en t1) y desde el banco ingresó bien Amparo Althabe: 17 puntos (1-2 en t3, 5-7 en t2 y 4-7 en t1).
En las locales, Agustina Prada anotó 11 puntos (5-6 en t2 y 1-1 en t1) y bajó 7 rebotes, mientras que Paulina Lazar fue la goleadora, con 15 unidades (4-8 en t3).
Sportivo (53): P. Lazar (15), S. Fernetich (7), A. Prada (11), J. Salvarezza (4), R. Boccatonda (4), fi; l. Gherzi (3), S. Albarracín (7), A. Lella, A. De la Puente, B. Cunningham (2), E. Islas y R. Hammerschmidt. DT: Bruno Sagripandi.
9 de Julio (83): I. Corvalán (21), E. Fernández (8), A. Maurer (13), M.V. Flores (9), V. Martín (2), fi; A. Althabe (17), M. Bussetti (4), T. Nieva (2), J. Azaroff (3), C. Stempelet (4) y O. Borsetti. DT: Julián Turcato.
Cuartos: Sportivo, 16-18; 23-36 y 42-55.
Árbitros: Mariano Enrique y Camila Robles.
Cancha: Eladio Santos (Sportivo Bahiense).