Rugby en Bahía: la fecha 7 del Oficial Oro le da paso a la primera del Norpatagónico

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En la recta final del campeonato, la séptima jornada del Oficial Oro tendrá como aspecto destacado el paso que podría dar Sociedad Sportiva hacia una nueva coronación en primera división de la Unión de Rugby del Sur.

Tras la jornada de hoy quedarán tres fechas, lo cual parece demasiado para anticipar a un eventual campeón. Pero siendo realistas, al considerar la brecha que establecieron Las Palomas con el resto en la primera rueda, de vencer hoy a Universitario con bonus en La Carrindanga quedarían en una posición inmejorable. Le quedará jugar en las últimas dos contra El Nacional y ante Santa Rosa RC.

En el medio el Blanco -hoy volverá a ser dirigido por Maximiliano Veroli ante la ausencia de Diego Samuel por motivos laborales- afrontará el sábado 25 el debut en el Torneo del Interior B. Recibirá a Liceo de Mendoza en La Carrindanga.

Por otra parte la fecha de este sábado le servirá a estos dos clásicos rivales, animadores de batallas encarnizadas y de otro rugby en los '90 y en los 2000, a modo de estreno también por la fecha 1 del Regional Norpatagónico. Quedaron despejadas así las dudas respecto de si Sociedad Sportiva iba a participar o no de este certamen o si lo haría sólo una rueda.

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La novedad fue la baja de Argentino, que hoy tendrá fecha libre en el Oficial Oro, certamen en el que marcha como único escolta, con buena distancia de puntos respecto del 3º (Universitario).

El Azul está bien perfilado para quedarse con la segunda plaza URS al Regional Pampeano A, lo cual marcaría su regreso a la máxima categoría de un año. Por lo tanto, su staff consideró que no sería saludable añadir carga de partidos al equipo, frente a la exigente competencia que comenzará el sábado 6 de junio.

Así están las posiciones en el Oficial Oro de Primera.

Recordamos que el regional entre clubes de la URS y de la Unión de Alto Valle se retomó en 2024, cuando los clubes del valle fueron prácticamente expulsados del Regional Cuyano. Frente a esa situación y por proximidad entre uniones, UAR solicitó a la dirigencia bahiense integrarlos de alguna manera a cambio de facilitar el recurso económico para articular un campeonato de regional en juveniles. Fue así que tras 11 años, volvió a jugarse el Norpatagónico de mayores, que tiene como campeón de estas últimas ediciones a Sociedad Sportiva.

En consecuencia al Norpatagónico 2026 lo juegan Sociedad Sportiva, Universitario, El Nacional y Santa Rosa RC por Sur y Neuquén RC, Marabunta, Roca RC y Patagonia RC (Neuquén) por Alto Valle.

El programa de partidos será confirmado en próximos días por la unión bahiense aunque ya se sabe que los clubes estarán agrupados en dos grupos de 4 cada uno. Se enfrentarán por zonas a una rueda, tras lo cual se jugarán semifinales Oro y Plata el 23 de mayo y las finales una semana después.

Como indicamos, el choque de hoy entre Sociedad Sportiva-Universitario por el Oficial Oro también sumará puntos para el Norpatagónico, al igual que Universitario-Santa Rosa RC de la fecha 8.

Streaming de rugby

Una nueva propuesta para difusión y análisis del rugby en nuestra ciudad debutará el próximo miércoles, con Rugby Report TV.

El ciclo será conducido por el periodista Alejandro Sieli y se emitirá de 19 a 20 por el canal de Rugby Report en YouTube.

Contará con la participación de Raúl "El Maestro" Rivas. También habrá invitados y entrevistas.

Detalles y formaciones

Hoy la séptima del Oficial Oro, desde las 16, tendrá los partidos entre Sociedad Sportiva-Universitario (arbitraje de Esteban Szelagowski) y El Nacional-Santa Rosa RC (Santiago Bevaqua).

En el caso de La Carrindanga la actividad comenzará a las 13 con el duelo de Preintermedia (Rafael Jornet) y continuará 14.30 con Intermedia (Esteban Bevaqua).

Estas son las formaciones para hoy:

Sociedad Sportiva: Francisco Malanga, Santiago Báncora, Uriel Troncoso; Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y Martín Dosio; Francisco Cantalejos (capitán), Joaquín Marne, Tomás Inchausti; Rafael Larrañaga Astibia y Juan Cruz Samuel; Alan Martínez, Mateo Cardoso Lopes, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Felipe Serrat. Entrenador, Maximiliano Veroli.

Relevos, Matías Stalldecker, Mauricio Torrisi, Tomás Cossi, Joaquín Sánchez, Federico Stein, Thiago Loiacono, Ignacio Ficcadenti, Marcos Köhler y Tomás Bermúdez.

Universitario: Michel Aquino, Santiago Muñoz, Julio Nill; Ernesto Theaux y Lautaro Vera; Santiago Farías, Marcos Torresi, Martín Rivero; Tomás Fara y Tobías Andrade (capitán); Emiliano D'Amico, Álvaro Núñez, Juan Cruz Fernández, Santiago González Lamponi; Mauro Rudel. Entrenador, Mariano Minnaard.

En el banco, Walter Trionfetti, Santino Verón, Juan Ignacio Gil, Valentín Gorla, Daniel Acosta, Juan Manuel Garrechana, Joaquín Cariac y Santiago Krieger.

El Nacional: Leonardo Mendoza, Lautaro Albarrán, Bruno Reñones Aniotz; Alexis Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquín Falcón De Pizzo; Elías Gerardi, Dylan Gertje, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel (capitán) y Juan Sebastián Fueyo; Tomás Gabriel Rost, Bernardino Barbero, Gonzalo Ezequiel Rivero, Nicolás Coronel; Lucas Pavez. Entrenador, Joaquín Lobato.

Suplentes, Federico Moreno, Juan Gómez, Joaquín Santiago Fernández Palacios, Lucas Filliottrani, Víctor Lauman, Mauro Fernández, Enzo Román, Santiago Pastrana Somoza.

Santa Rosa RC: Federico Corrales (capitán), Tomás Lezcano, Benjamín Lang, Franco Schonoff, Ignacio Costabel, Eduardo Ruiz, Álvaro Pacheco, Julián Bustos, Valentino Scoles, Facundo Epinal, Juan Ignacio Echandia, Gaspar Beneitez, Santiago López Laco, Brian Fraifer, Gastón Erize. Entrenador: Esteban Bognatti.