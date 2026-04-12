Argentino avanza a paso firme en el Oficial Oro: 48-18 a Universitario

La lleva Santiago Ramos en el avance de Argentino ante Universitario. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Argentino dio un paso fundamental este domingo en la búsqueda por la plaza al Regional Pampeano A 2026, al ganarle a Universitario por 48 a 18 por la sexta fecha del Oficial Oro del campeonato de primera división de rugby de la URS.

En condición de visitante el Azul se llevó los cinco puntos posibles en su visita al complejo Héctor Gatica, para continuar como único escolta y a cinco puntos del líder Sociedad Sportiva.

Es decir que más allá del objetivo de la plaza al TRP A, que podrá asegurar con sólo levantar 3 puntos en las tres fechas que le quedan, también sigue en carrera en la lucha por el campeonato URS.

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Hoy con el bonus obtenido en una producción ofensiva que tuvo 8 tries, dejó fuera de carrera por la plaza a Santa Rosa RC, que ya no lo podrá alcanzar. En cambio y a pesar de perder, Universitario mantiene chances matemáticas de regresar a la máxima categoría del regional.

Esta tarde en el Gatica la visita llegó al try vía Ramiro Correa (2), Francisco Muñiz Bullrich, Guido Marconi, Pedro Selvarolo, Francisco Ramírez, Baltasar Montero y un try penal. Hubo conversiones de Ramiro Correa (3).

En Universitario los puntos fueron vía tries de Marcos Torresi y Mauro Rudel, con una conversión de Tobías Andrade y dos penales anotados por Lautaro Carrio.

En las preliminares: Universitario 14-Argentino 34 (Intermedia) y Universitario 0-Argentino 47 (Preintermedia).

Fecha libre tuvo El Nacional.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva, 25; 2º) Argentino, 20; 3º) Universitario, 8; 4º) Santa Rosa RC, 4 y 5º) El Nacional, 1.

Qué les queda

Este es el panorama de cada equipo para lo que resta del Oficial Oro:

Sociedad Sportiva (1º): Universitario (de local), libre (fecha Torneo del Interior B), El Nacional (local) y Argentino (local).

Argentino (2º): libre, El Nacional (de local), Santa Rosa RC (visitante) y Sociedad Sportiva (visitante).

Universitario (3º): Sociedad Sportiva (como visitante), Santa Rosa RC (local), libre y El Nacional (visitante).

Santa Rosa RC (4º): El Nacional (de visitante), Universitario (visitante), Argentino (local) y libre.

El Nacional (5º): Santa Rosa RC (como local), Argentino (visitante), Sociedad Sportiva (visitante) y Universitario (local).

Palihue por dos

Este domingo también se jugaron otras dos fechas (3 y 4) del campeonato Apertura de rugby femenino de la URS.

Palihue superó en ambos encuentros a Universidad Nacional del Sur, por 44-0 y por 24-5.

Con estos resultados las Verdes lideran las posiciones invictas, con cuatro victorias.

La buena noticia fue que volvieron a participar jugadoras de Puerto Belgrano RHC, que intenta retomar la actividad tras ser uno de los clubes protagonistas años atrás.

La jornada se llevó a cabo en La Madriguera, la cancha de UNS, donde también tuvieron actividad no competitiva jugadoras juveniles que se están iniciando en UNS.

Fue en modalidad rugby adaptado junto con jugadoras juveniles y prejuveniles de Palihue.