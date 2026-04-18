Caputo cerró su visita a Washington con una reunión con el MIGA

El ministro de Economía, Luis Caputo, finalizó su semana en Washington y se reunió con representantes del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), y del Banco Mundial.

El titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

“Aquí con los representantes de MIGA/Banco Mundial. Última reunión de sábado de una excelente semana”, afirmó el funcionario en sus redes.

En el balance de la gira internacional, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, Caputo detalló los principales acuerdo que logró sellar, los cuales les permitirá al Gobierno refinanciar la deuda a tasas más bajas que las que el mercado ofrece.

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Entre ellos enumeró la aprobación de la revisión del acuerdo con el FMI, el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el acuerdo con el MIGA y el Banco Mundial.

El principal objetivo será recaudar los fondos necesarios para hacer frente al pago de los vencimientos de deuda que afronta en julio, por US$4.300 millones, sin afectar el nivel de reservas del BCRA, algo con lo que el equipo económico tiene que lidiar.

Por último, Caputo destacó el resultado fiscal conseguido en marzo. Logró un superávit fiscal de $484.789 millones, tras un saldo primario de $930.284 millones y el pago de deuda pública de $445.495 millones.

Así, en los primeros tres meses del año, el sector público nacional acumuló un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB).

“Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado, reduciendo el costo financiero para el país. Vamos Argentina!!”, cerró Caputo.

Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, Caputo y su comitiva estarán llegando a la Argentina mañana. (N/A)