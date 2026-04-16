El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 17 de abril una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo pasará de fresco con nubosidad variable a templado, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo será cálido con nubosidad variable y viento leve del oeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se prevé templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 18 grados.