Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 17 de abril en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 17 de abril una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo pasará de fresco con nubosidad variable a templado, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo será cálido con nubosidad variable y viento leve del oeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se prevé templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 18 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE