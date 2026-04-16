El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 17 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 17 de abril una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo pasará de fresco con nubosidad variable a templado, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo será cálido con nubosidad variable y viento leve del oeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se prevé templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 18 grados.