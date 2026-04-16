El Gobierno designó al nuevo secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía

El Gobierno oficializó este jueves a Bernardo Bartolomé Heredia como el nuevo secretario de Obras Públicas, quien estará en el cargo en lugar del ingeniero Luis Enrique Giovine a quien le aceptó la renuncia y le agradeció los servicios prestados.

Según informó a través del Decreto 250/2026 publicado en el Boletín Oficial: "Desígnase, a partir del 14 de abril de 2026, con carácter 'ad honorem', en el cargo de secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Bernardo Bartolomé Heredia”.

Además, en el mismo decreto se le aceptó la renuncia a Heredia, quien se desempeñaba como subsecretario de Recursos Hídricos de la secretaría de Obras Públicas y también la dimisión de Giovine al que se le agradeció por "los servicios prestados en el desempeño de su cargo". (NA)