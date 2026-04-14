Whitense-Fortín Club, el adelantado de la quinta fecha correspondiente a la LBB Bronce

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Whitense recibirá esta noche a Fortín Club (Pedro Luro), desde las 21, en el adelanto de la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

El partido en el Hugo López (Lautaro 3555) será arbitrado por Joaquín Irrazábal y Ariel Di Marco.

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Los locales vienen de ganarle a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 89 a 56, y para hoy tienen plantel completo.

Los lurenses, en tanto, aún no pudieron ganar, mientras tanto se van adaptando a la categoría y el básquetbol local en su primera incursión con una división superior.

En cuanto a novedades, hoy contarán con el regreso de los lesionados, algo que sintieron en su última presentación.

El resto

La programación se completará el domingo con Bahiense del Norte B-Pellegrini, Sporting-Caza y Pesca (en Espora), Velocidad B-Sportivo B, Barracas-Bella Vista y Los Andes-Fútbol y Tenis.

Posiciones

1º) Pellegrini, 8 puntos (4-0)

2º) Sportivo B, 7 (3-1)

2º) Caza y Pesca, 7 (3-1)

2º) Bahiense B, 7 (3-1)

5º) Los Andes, 6 (2-2)

5º) Barracas, 6 (2-2)

5º) Sporting, 6 (2-2)

5º) Velocidad B, 6 (2-2)

5º) Whitense, 6 (2-2)

10º) Fútbol y Tenis, 5 (1-3)

11º) Bella Vista, 4 (0-4)

11º) Fortín Club, 4 (0-4)