Unipar y Bahía Blanca, una historia compartida

Marcada por el esfuerzo colectivo, su espíritu solidario, y la capacidad de transformarse; Bahía Blanca cumple un nuevo aniversario. En ese recorrido, Unipar se enorgullece de ser parte activa de la ciudad y de su desarrollo, acompañando su crecimiento y proyectando futuro junto a la comunidad.

Los 198 años de Bahía Blanca coinciden, además, con un hito significativo para quienes hacen a Unipar: los 40 años de la fábrica en el Polo Petroquímico local. Cuatro décadas de trabajo continuo, de hacer que la química suceda en conjunto con la gente que habita el lugar donde opera.

Desde sus inicios, la planta de Unipar en Bahía Blanca ha sido parte del entramado industrial de la ciudad, generando empleo, conocimiento y desarrollo productivo. Pero su historia no se mide sólo en años o capacidades industriales, sino también en la relación cotidiana con las personas, las instituciones y las organizaciones que conforman la vida local.

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El tiempo compartido reafirma el rol que asumió la compañía al afirmar que es agente de transformación de las comunidades de su entorno, desarrollando iniciativas concretas que promueven el desarrollo de la ciudad: a través del programa de las prácticas profesionalizantes supervisadas -PPS- estudiantes de escuelas secundarias técnicas de la localidad tienen la oportunidad de dar sus primeros pasos en el ámbito industrial y fortalecer su formación trabajando en campo.

Estos mismos estudiantes, y la comunidad en general, a su vez, tienen la posibilidad de conocer Unipar en primera persona e indagar en los procesos que se suceden en una industria de estas características, mediante el programa Fábrica Abierta.

Esta iniciativa -pionera en la industria petroquímica- permitió que más de 7000 vecinos, en los últimos años, conozcan qué es lo que hace y de qué manera.

Con el Vivero Unipar, protagonista de las dos etapas del programa Reverdecer Bahía se lleva adelante la reforestación de los espacios urbanos en conjunto con el municipio.

Así como Bahía Blanca ha sabido crecer y adaptarse a lo largo de casi dos siglos, Unipar continúa evolucionando, renovando su compromiso con el desarrollo sostenible y el progreso compartido. Entienden que el crecimiento industrial sólo es posible cuando se construye en equilibrio con el desarrollo social, económico y ambiental del territorio.

En este aniversario de Bahía Blanca y en los 40 años de esta fábrica, celebran el camino recorrido y renuevan el compromiso de seguir construyendo futuro junto a la ciudad. Porque la historia de Unipar es parte de su historia, y porque allí creen en el valor de transformar, juntos, el presente y el mañana de esta animosa ciudad.