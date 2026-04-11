198 años de Bahía Blanca: trabajo, comunidad y resiliencia
En su aniversario, una mirada sobre la fortaleza de la comunidad bahiense y el valor de las redes que se tejen en el territorio.
Bahía Blanca cumple 198 años. Una ciudad construida a partir del trabajo, de la vida comunitaria y de una forma muy propia de organizarse y seguir adelante aun en contextos difíciles.
A lo largo de su historia, fue consolidando una identidad marcada por el hacer cotidiano y por la convicción de que los desafíos se enfrentan mejor de manera colectiva.
Es una fortaleza que nace de raíces profundas, ligadas al esfuerzo diario y a la certeza de que nadie sale adelante en soledad.
En ese entramado diverso de actores que forman parte de la vida bahiense, desde hace 25 años Profertil desarrolla su actividad en Ingeniero White.
Desde 2001 es la principal y única productora de urea granulada del país, y su presencia en la ciudad se fue construyendo también a partir de una vinculación sostenida con la comunidad.
Esa forma de trabajo incluye, desde los inicios de la producción, la apertura de la planta a la comunidad a través de programas de Visitas, así como iniciativas orientadas al fortalecimiento social y educativo en Ingeniero White, como Creciendo en Comunidad, Mesa de Proyectos, Programa de Huertas y Educar para Transformar, su programa de becas educativas. Espacios pensados para el diálogo, el acompañamiento y la construcción conjunta.
Durante 2024 y 2025, ese recorrido previo permitió participar de manera articulada en distintos programas municipales orientados a la reconstrucción y al fortalecimiento de la ciudad, como Orgullo Escolar, Clubes de Pie y Reverdecer Bahía, iniciativas que fueron posibles gracias al compromiso de la comunidad y al trabajo en red entre instituciones, organizaciones y vecinos/as.
A 198 años de su fundación, Bahía Blanca sigue encontrando su mayor fortaleza en su gente y en los vínculos que se tejen día a día.
Profertil saluda a la ciudad desde ese lugar, agradecida de ser parte de una comunidad resiliente que construye futuro a partir de lo compartido.