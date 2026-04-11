198 años de Bahía Blanca: trabajo, comunidad y resiliencia

Bahía Blanca cumple 198 años. Una ciudad construida a partir del trabajo, de la vida comunitaria y de una forma muy propia de organizarse y seguir adelante aun en contextos difíciles.

A lo largo de su historia, fue consolidando una identidad marcada por el hacer cotidiano y por la convicción de que los desafíos se enfrentan mejor de manera colectiva.

Es una fortaleza que nace de raíces profundas, ligadas al esfuerzo diario y a la certeza de que nadie sale adelante en soledad.

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En ese entramado diverso de actores que forman parte de la vida bahiense, desde hace 25 años Profertil desarrolla su actividad en Ingeniero White.

Desde 2001 es la principal y única productora de urea granulada del país, y su presencia en la ciudad se fue construyendo también a partir de una vinculación sostenida con la comunidad.

Esa forma de trabajo incluye, desde los inicios de la producción, la apertura de la planta a la comunidad a través de programas de Visitas, así como iniciativas orientadas al fortalecimiento social y educativo en Ingeniero White, como Creciendo en Comunidad, Mesa de Proyectos, Programa de Huertas y Educar para Transformar, su programa de becas educativas. Espacios pensados para el diálogo, el acompañamiento y la construcción conjunta.

Durante 2024 y 2025, ese recorrido previo permitió participar de manera articulada en distintos programas municipales orientados a la reconstrucción y al fortalecimiento de la ciudad, como Orgullo Escolar, Clubes de Pie y Reverdecer Bahía, iniciativas que fueron posibles gracias al compromiso de la comunidad y al trabajo en red entre instituciones, organizaciones y vecinos/as.

A 198 años de su fundación, Bahía Blanca sigue encontrando su mayor fortaleza en su gente y en los vínculos que se tejen día a día.

Profertil saluda a la ciudad desde ese lugar, agradecida de ser parte de una comunidad resiliente que construye futuro a partir de lo compartido.