Se estrenó el documental que expone el mayor escándalo del ajedrez actual

El ajedrez deja de ser el arte de la lógica para convertirse en un mundo de sospechas durante 75 minutos en el reciente estreno de la saga de documentales "Al descubierto".

"Jaque al rey" se puede ver desde esta semana a través de Netflix y es otra historia que promete: explora la polémica rivalidad entre Magnus Carlsen y Hans Niemann tras las acusaciones de trampas en 2022, incluyendo teorías virales como el uso de bolas anales, en medio de un imacto mediático inusual para este deporte.

El foco de la polémica está centrado en las sospechas de que el estadounidense Hans Nieman, de 22 años, hizo trampa para ganarle al noruego Magnus Carlsen (35 años y número 1 del mundo) en la Sinquefield Cup de San Luis (Estados Unidos), disputada en 2022.

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Magnus Carlsen (izquierda) y Hans Niemann.

Carlsen, en una decisión sin precedentes en el ajedrez de élite, abandonó el torneo al considerar que su rival había recibido ayudas externas. Si bien nunca lo dijo de manera explícita, publicó un tweet con unas declaraciones de Mourinho en las que este decía “Si hablo hay un gran problema”. Todo muy sugerente...

"Al descubierto: Jaque al rey" reconstruye los hechos a partir de testimonios de los dos protagonistas y de los máximos responsables de la plataforma Chess.com, que publicaron un informe detallando antecedentes de trampas online de Niemann, reconocidas por él mismo cuando era adolescente. Esta controversia puso en cuestión la capacidad de los torneos para detectar fraudes en partidas presenciales, en tiempos en que los programas de ajedrez de un simple teléfono pueden derrotar a un campeón del mundo.

El documental es dirigido por Thomas Tancred y este es el tráiler: