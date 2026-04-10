Alcaraz pasó por arriba a Bublik y se metió en las semifinales del Masters de Montecarlo

El tenista español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se metió en las semifinales del Masters de Montecarlo luego del cómodo triunfo que consiguió ante el kazajo Aleksandr Bublik (8°).

Alcaraz, quien viene de tener flojas actuaciones en los Masters de Indian Wells y Miami, se impuso con un cómodo 6-3 y 6-0, luego de solo una hora y tres minutos de juego.

El encuentro fue prácticamente un monólogo del español, que en ningún momento sintió la presión del kazajo, quien es dueño de un gran talento y que en un buen día puede complicar a cualquier oponente, aunque en polvo de ladrillo tiene serias complicaciones.

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De esta manera, Alcaraz se metió en las semifinales, donde se las verá con el ganador del partido entre el australiano Alex de Miñaur (5°) y el monegasco Valentin Vacherot.

En este Masters de Montecarlo, Alcaraz corre serio riesgo de perder el número 1 del mundo a manos del italiano Jannik Sinner (2°), quien viene de quedarse con los títulos en Indian Wells y Miami y que avanza a paso firme en el Principado.