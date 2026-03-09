Milei negó que la designación de Mahiques sea para favorecer a Tapia y Toviggino

El presidente Javier Milei negó cualquier tipo de relación entre la reciente llegada del exfiscal Juan Bautista Mahiques al cargo de Ministro de Justicia de la Nación con la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

Milei negó que Mahiques tenga relación con los dirigentes del fútbol nacional y agregó “si son culpables, que lo paguen”.

Además, el primer mandatario opinó de la mediación de Tapia para el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, asegurando “que lo haya traído Tapia es de segundo orden” y dándole los méritos principales al presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista junto al periodista Luis Majul, Milei negó rotundamente los rumores que afirman que la llegada de Juan Bautista Mahiques al mencionado cargo nacional tenga alguna relación con perdonar al “Chiqui” Tapia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“No es así”, respondió cuando se le preguntó sobre este rumor, para luego declarar sobre Tapia y Toviggino: “Si son culpables, que lo paguen”.

Las versiones se acrecentaron cuando una de las primeras medidas de Mahiques fue reemplazar al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, que llevaba adelante la investigación contra la dirigencia del fútbol. En su lugar fue designado Alejandro Ramírez.

Asimismo, distintas fuentes afirman que el padre de Mahiques festejó su último cumpleaños en la lujosa quinta de Pilar que se le atribuye a Toviggino.

"Gracias a Trump"

Continuando la conversación sobre quien preside la AFA desde marzo de 2017, Milei se expresó sobre el retorno al país del gendarme Gallo, quien estaba detenido en Venezuela y destacó que “lo más importante es que regresó”, negándole importancia a la tarea realizada por “Chiqui” Tapia al afirmar que su regreso se hizo posible gracias al “gobierno de Donald Trump, que terminó con el gobierno de Nicolás Maduro”.

Además, el dirigente de La Libertad Avanza agregó que la intervención de Tapia fue “de segundo orden” y cuestionó: “Nahuel estuvo 448 días secuestrado, si tenían el contacto para traerlo, ¿Por qué no lo trajeron antes?”.

Claudio Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino están siendo investigados por la Justicia por la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Los dirigentes fueron citados a indagatoria, cuya fecha inicial fue aplazada una semana y se dará el próximo jueves. Además se les prohibió la salida del país, aunque el presidente de AFA consiguió un permiso para hacerlo en el caso de tener que presentarse a eventos oficiales, como lo será el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.