Bahía Blanca honra el coraje solidario de Rubén Zalazar y Nelson Zinni

A un año de la trágica inundación del 7 de marzo de 2025 —uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la ciudad— el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad una serie de reconocimientos póstumos a dos vecinos cuya conducta durante la emergencia quedó grabada en la memoria colectiva: Rubén Zalazar y Nelson Zinni.

En ambos casos, los homenajes apuntan a destacar gestos de profunda humanidad en medio de la devastadora tormenta que se cobró 18 vidas y dejó una marca imborrable en la comunidad.

Un acto de valentía extrema

Rubén Zalazar fue declarado Personalidad Destacada de la ciudad post mortem, iniciativa que además contempla la imposición de su nombre a un espacio público. La intención (unificada, ya que se presentaron tres proyectos) fue aprobado por unanimidad.

Oriundo de Viedma, padre de dos hijos y trabajador de la empresa de correos Andreani, Zalazar se encontraba circunstancialmente en Bahía Blanca por motivos laborales cuando lo sorprendió el temporal. Varado en la zona de El Cholo, en General Daniel Cerri, tomó conocimiento de la dramática situación de una familia cuyo vehículo era arrastrado por la corriente en la Ruta Nacional Nº 3.

Sin dudarlo, se arrojó al agua para intentar rescatar a las hermanas Delfina y Pilar Hecker. Su accionar —absolutamente desinteresado— fue definido en los considerandos del proyecto como “un acto de profunda humanidad y coraje” que refleja “los valores más nobles de la condición humana”.

El concejal Martín Salaberry impulsó que el sector de avenida 25 de Mayo, en General Daniel Cerri, lleve el nombre de “Boulevard de la Solidaridad y Valentía Rubén Zalazar”, mientras que la edil Fabiana Ungaro propuso reservar su nombre para futuros espacios públicos. En ese marco, el secretario de Planeamiento Urbano, José María Zingoni, sugirió un macizo ubicado en José Hernández entre Balcarce y Leopoldo Lugones, propuesta avalada por la directora del Museo y Archivo Histórico, Ana Cecilia Miravalles.

También el concejal Álvaro Díaz presentó una iniciativa para otorgarle la distinción de Ciudadano Ilustre post mortem.

Además, el jueves pasado se colocó un cartel en el acceso a Cerri, con la imagen de Zalazar y las hermanas Delfina y Pilar, tras un pedido especial de las pequeñas.

Un periodista que murió ayudando

El Concejo también resolvió otorgar la distinción de Ciudadano Ilustre post mortem a Nelson Javier Zinni (Expte. 25-HCD-2026), periodista, coleccionista musical y conductor radial bahiense fallecido durante la misma tormenta.

Zinni, de 48 años y padre de un hijo, era ampliamente conocido en la ciudad por su monumental archivo sonoro —más de 20 mil discos— y por su programa radial “El ruido de la púa”, desde donde compartía su enciclopédico conocimiento musical.

Pero el 7 de marzo su nombre quedó ligado a otro gesto: al advertir que las calles de su barrio, Pedro Pico, estaban desbordadas, salió junto a vecinos a destapar desagües y bocas de tormenta para facilitar el escurrimiento del agua. En ese intento solidario fue arrastrado por la corriente dentro de una de ellas.

El proyecto remarca que Zinni será recordado no solo como “guardián de los sonidos”, sino también por su entrega al prójimo en un momento crítico. La iniciativa prevé la entrega de una medalla alusiva a su familia y busca que su memoria permanezca vigente en la historia local.

Además, en un proyecto de ordenanza de Martín Salaberry y Cecilia Borelli se propone denominar “Espacio Público Nelson Zinni” al espacio verde ubicado en Pacífico y avenida Colón.

Memoria, dolor y ejemplo

Los considerandos de las distintas iniciativas coinciden en un punto central: Bahía Blanca atravesó uno de los momentos más difíciles de su historia y, en medio de la desesperación, emergieron conductas que fortalecen el tejido social.

“Reconocer a quienes encarnan estos valores promueve la empatía comunitaria y refuerza la identidad solidaria de nuestra comunidad”, subraya uno de los proyectos.

Más allá del dolor por las pérdidas —la inundación dejó 18 víctimas fatales— los reconocimientos votados por el Concejo buscan que los nombres de Rubén Zalazar y Nelson Zinni no queden solo asociados a la tragedia, sino también al coraje silencioso de quienes, en el peor momento, eligieron ayudar. Sus familias y seres queridos, coincidieron los ediles, pueden sentirse orgullosos.

Los fallecidos

Cabe recordar que la inundación se cobró, en total, 18 vidas. Los últimos cuerpos en aparecer, casi dos meses después, fueron los de las pequeñas hermanas Delfina y Pilar Hecker. Los otros 16 fueron: Rubén Zalazar, Margarita Eguzquiza; Perla Re Malena; Sara Rueda; Elba Ressia; Nilda Schamberger; Estela Regolf; Sofía Raquel González; Nelson Zinni; Rolando Ortega; Nélida Elisei; Ángel Mosman; Anastasia Agüero; Micaela Hernández; María Isabel Oliva y José Luis San Martín.

Por todos ellos, hoy, a las 19, en la Catedral, se realizará una misa a su memoria, en el marco de un momento de profundo sentido espiritual.