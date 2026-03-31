Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires el próximo 26 de abril

Se confirmó oficialmente la llegada de Franco Colapinto a la Argentina para una exhibición en la que piloteará un monoplaza con motor V8 del 2012 con los colores del 2026, en un circuito creado específicamente para el evento.

Los amantes de la Formula 1 en el país, podrán matar la espera de cinco semanas en el campeonato de la primera categoría a nivel mundial, con la oportunidad de ver a Franco Colapinto manejar en las calles de Buenos Aires.

Los rumores indicaban que el de Pilar estaba planificando una aparición en el país, pero necesitaba de los tiempos necesarios para la logística de interrumpir sus trabajos, tanto en Enstone, la fábrica de Alpine en Inglaterra y un parate los suficientemente largo para que le otorgue tiempo para concretarlo.

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Con la suspensión de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita, por el conflicto en Medio Oriente y un margen de cinco semanas hasta el próximo gran premio (Miami el 3 de mayo), se reunieron las condiciones necesarias para que la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los sponsors del piloto, pudieran acercarlo con su público.

Alpine traerá un Lotus E20 con motorización Renault, que estuvo rodando en lo que fue el campeonato mundial del año 2012, cuando la mítica marca era impulsada por los motores construidos en Viry-Châtillon.

El país no recibía un evento de este tipo desde que Red Bull Argentina, logró organizarlas en dos ocasiones en las calles Buenos Aires. Primero, en la zona del Obelisco, con David Coulthard en 2008 sobre un monoplaza de 2006 y luego, en 2012, con el piloto australiano David Ricciardo, en un coche de 2011.

Franco Colapinto conducirá por primera vez en su casa desde que abandonara el país para iniciar su sueño de llegar a la máxima. Hace tiempo había expresado su deseo de devolverle, de alguna manera, el afecto recibido por el público argentino desde que está compitiendo en la elite del automovilismo.

“Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí”, había dicho Colapinto sobre la posibilidad de estar presente en la exhibición.

Ahora con el evento confirmado, el ex Williams dijo: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

El regreso de un monoplaza de la máxima categoría a la Capital Federal tras 14 años, serán en las avenidas del Libertador y Sarmiento en un circuito callejero de 2 kilómetros donde el integrante del BWT Alpine Formula One Team conducirá el icónico modelo Lotus con los colores del Alpine en 2026.

"La próxima es en casa", reza la publicidad del evento por Mercado Libre, principal sponsor del piloto y así será el 26 de abril con una capacidad para 20 mil personas en pleno corazón de capital.