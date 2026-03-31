Juliano celebró el fallo por YPF y criticó la reforma laboral: "El Gobierno perdió una oportunidad enorme"

El diputado nacional del radicalismo, Pablo Juliano, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que “no moderniza nada” y que está “divorciada de la realidad argentina”.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play (el canal de streaming de lanueva.com), el legislador sostuvo que la iniciativa “no termina generando un clima de inversiones ni atiende al marco que necesitan las pymes para no despedir". En ese sentido, remarcó que el oficialismo "tenía los votos para sacar una ley potente, pero perdió una oportunidad enorme".

Juliano también apuntó contra los acuerdos políticos que permitieron la aprobación de la norma. “Hay algo que no se dice: la ley salió con connivencia del sindicalismo argentino. ¿Qué interés toca? Lo único que le importaba a (Luis) Caputo era el FAL, hacerse de 3 mil millones de dólares al año", afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto social de las medidas del Gobierno: "Con la modernización laboral se inicia el divorcio del Gobierno con la sociedad. Se metieron con la discapacidad, con los jubilados, con las universidades… con todos. El que tiene trabajo tiene miedo a perderlo y el que lo perdió no tiene esperanza".

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Respaldo al fallo por YPF

En otro tramo de la entrevista, el diputado se refirió al reciente fallo favorable en la causa YPF y valoró su impacto económico. "Estoy contento con el fallo porque termina ganando el país. Ahorrarse entre 16 y 18 mil millones de dólares es para celebrar", expresó.

No obstante, cuestionó la postura del presidente al respecto: "Sale a festejar lo de YPF porque tiene poco para festejar. Me interesa que la gente entienda que YPF es clave para el futuro, es top ten de las empresas energéticas tranquilamente".

Finalmente, Juliano llamó a evitar lecturas partidarias del tema: "Sé que las facciones van a querer tomar partido, pero a veces gana toda la Argentina. Hay que defender al país y hoy el 51% de YPF está en manos del Estado".

Mirá la entrevista completa a continuación: