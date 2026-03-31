Confirmados los rivales de Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior B

Después de dar el gran paso el último sábado en La Carrindanga al ganar el repechaje, Sociedad Sportiva se prepara para continuar su marcha en el Oficial y ajustar detalles para su debut en el Torneo del Interior B de rugby.

Que será ante Liceo de Mendoza el próximo sábado 25 de abril en La Carrindanga, según informó ayer la Unión Argentina de Rugby (UAR) al dar a conocer el programa completo de partidos del segundo escalón de este certamen federal de clubes.

Las Palomas tendrán luego dos partidos más de fase clasificatoria como visitantes. En la segunda fecha enfrentarán a Huirapuca (Tucumán) y en la tercera a Los Tordos RC (Mendoza).

El Blanco ganó el derecho a jugar la reválida ante Neuquén RC por haber clasificado 3º en el Regional Pampeano A del año pasado. Los otros representantes de la región que jugarán el TdI B serán el campeón Mar del Plata Club y el subcampeón Sporting, quienes se enfrentarán en la primera fecha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte a Sociedad Sportiva se le viene el clásico con Argentino el jueves venidero, en duelo de líderes del Oficial Oro de la URS que se jugará por excepción pasado mañana en el country, aprovechando el feriado. En el otro partido se enfrentarán Universitario-El Nacional. Libre para Santa Rosa RC.

Este es el cuadro de partidos y fechas del Torneo del Interior B: