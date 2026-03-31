Tamara Paganini volvió a Gran Hermano: quién es la histórica ex participante que ingresó a la casa

La casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo esta noche un ingreso que cambiará la dinámica del juego porque vuelve al programa, luego de 25 años, Tamara Paganini, una de las figuras más recordadas del reality,

Tamara llegó para reemplazar a Jenny Mavinga, quien abandonó el certamen días atrás. Con la promesa de ir “por todo”, el regreso de Paganini marca un hito en la historia del programa y genera expectativa tanto dentro como fuera de la casa.

Tamara Paganini alcanzó la popularidad en 2001, en la primera edición local del reality, cuando el formato daba sus primeros pasos en la televisión argentina.

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En ese entonces trabajaba en un bingo y llegó al casting casi por casualidad: acompañó a su pareja de ese momento y decidió anotarse como un juego, sin imaginar que terminaría siendo una de las elegidas.

Dentro de la casa, formó un grupo emblemático junto a Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza. Su personalidad frontal, espontánea y sin filtros la convirtió rápidamente en una figura central del programa.

Durante su paso por el reality, Paganini se destacó por su estilo desinhibido y estrategias llamativas. Incluso llegó a inventar una historia sobre su vida para captar la atención del público, lo que reforzó su perfil mediático.

Esa combinación de autenticidad y polémica la transformó en una de las participantes más recordadas de la historia del ciclo, logrando llegar a la final y consagrarse como subcampeona.

En los últimos años, la ex participante también habló abiertamente sobre su pasado. En distintas entrevistas, reveló que atravesó una adolescencia compleja, marcada por problemas de adicciones y situaciones límite que lograron cambiar con el tiempo.

Un regreso que promete impacto

A más de dos décadas de su primera aparición, Tamara Paganini volvió a la casa más famosa del país con una historia cargada de experiencia, exposición mediática y una personalidad que ya demostró ser capaz de alterar cualquier convivencia.

Su ingreso no solo despierta nostalgia, sino que también plantea interrogantes sobre cómo se adaptará al juego actual y qué impacto tendrá en los participantes de esta nueva generación.