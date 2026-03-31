Llegó a Villa Mitre desde Banfield, tiene 21 años, entró e hizo un gol: "Fue el debut soñado"

Marcos Escobar y un recuerdo eterno: el festejo de su primer gol. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

"Mirá, ya te hacen notas y todo".

El entrenador de Villa Mitre, Diego Cochas, le soltó una broma cariñosa al pasar a Marcos Escobar, antes de que el pibe arranque la charla con La Nueva.

El ambiente a la salida del vestuario del tricolor era inmejorable tras la victoria por 2 a 0 ante Círculo Deportivo, con un gol del pibe que tuvo "el debut soñado".

Ese gran clima, también estaba puertas adentro: "Los chicos me hacían chistes, me felicitaban, me querían pelar de vuelta. Ya no hay más pelo ja, ja", bromeó Marcos.

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Con la 15 en la espalda y la pelada a modo de "bautismo" Escobar hizo su debut oficial ingresando a los 79 minutos por Pablo Mujica, autor del 1 a 0.

El pibe se ubicó por la banda derecha, para aportarle músculos e intensidad al medio campo, y apenas 7 minutos después terminó de asegurar la victoria de la Villa, que ya ganaba pero merecía más hacía rato.

"Estaba nervioso, un poco alterado. Fue el debut soñado, el que quiere todo el mundo. Estoy muy contento por el gol y ojalá que sirva para seguir mejorando", dijo Marcos, con algo de nerviosismo.

Marcos suelta el derechazo que terminó en el 2 a 0 para la Villa y "su debut soñado".

Antes de ingresar, claro, tuvo su última charla con el DT antes del debut.

"Me dijo que siga lo que me decían mis compañeros, que me mantenga ordenado y trate de ganar la segunda pelota. Que trate de seguir yendo para adelante", recordó.

Marcos Escobar tiene 21 años y su posición natural es como defensor por la derecha, desde los 8 años jugó en Banfield, club al que llegó en edad de Pre-Infantiles, y firmó su primer contrato profesional en noviembre de 2024, hasta diciembre de 2025.

Marcos Escobar, el día que firmó su contrato con Banfield. Foto: Prensa Banfield

"No tengo mucho gol, pero fue lo que me salió en el momento, por suerte entró", relató en relación al buen remate de derecha que clavó al segundo palo, tras robar la pelota en la salida e ingresando por el vértice del área.

"En el festejo me puse loco, me saqué todo lo que tenía encima. Se lo quiero dedicar a toda mi familia, que está lejos y a mi pareja", contó.

En esta pretemporada llegó al tricolor como una de las jóvenes apuestas del plantel que conduce Cochas.

"Me sumé al equipo y todos me trataron muy bien, hay un muy buen grupo. Estoy muy contento con haber llegado a Villa Mitre. Es una linda oportunidad para mejorar, para seguir sumando minutos y para sacar lo mejor del equipo y también personal", se ilusionó.

La primera victoria del equipo y su primer gol, harán encarar de otra manera lo que viene. En principio, deberá esperar porque el tricolor purgará la fecha libre el próximo fin de semana y luego visitará a Germinal en Rawson.

"Esto sirve muchísimo, la semana es otra, y aunque ahora tenemos fecha libre ya empezamos a pensar en lo que viene. Y disfrutar, es lo que único que hay", cerró Marcos.