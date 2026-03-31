Se mantienen las alertas amarilla y naranja en todo el Sudoeste Bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que comprende a parte del distrito de Bahía Blanca y la región, además de una alerta naranja para otros distritos del Sudoeste Bonaerense.

La advertencia, en ambos casos por tormentas, rige desde la noche del martes y se extenderá hasta las primeras horas del miércoles.

En el primero de los casos, comprende a todos los distritos de la región y se extiende hasta la medianoche del martes. Desde los primeros minutos del miércoles, en tanto, se mantiene la advertencia aunque ya no comprende el sector costero de la región; es decir, ya no incluye localidades como Bahía Blanca, Monte Hermoso o Punta Alta.

En este caso, pronostica "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

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"Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual", se explicó.

Sin embargo, para el período de tiempo que va desde la medianoche hasta las 6 del miércoles, distritos como Adolfo Alsina, Guaminí, General La Madrid, el norte de Coronel Dorrego y Tres Arroyos se encuentran en alerta naranja.

Para ellos, se advierte sobre lluvias y tormentas fuertes, con actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. "Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual", se aclara.

Entre las recomendaciones emitidas desde el SMN, se pide seguir las instrucciones de las autoridades locales; salir solo si es necesario; permanecer en construcciones cerradas; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También se pide cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no acercarse a zonas inundables ni ingresar en calles anegadas; retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento, y tener listo un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.