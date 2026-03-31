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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 1 de abril en Bahía Blanca.

Rodrigo García-La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 1 de abril una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado con nubosidad variable, viento moderado del sector sudeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento leve desde el sudeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 17 grados.

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