El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 1 de abril una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado con nubosidad variable, viento moderado del sector sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento leve desde el sudeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 17 grados.