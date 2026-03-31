Rompieron un vidrio y robaron elementos en el club La Esperanza

Delincuentes rompieron uno de los vidrios de la puerta de ingreso y sustrajeron distintos elementos de la sede del club La Esperanza, ubicada en el macrocentro de la ciudad.

El hecho se produjo en las instalaciones situadas en Fitz Roy al 600, donde la entidad albiverde lleva adelante la práctica de distintas actividades deportivas.

"El dueño de un local vecino nos avisó que estaba el cristal roto. Cuando llegamos notamos enseguida que en la parte del ingreso faltaba una computadora y algunas bebidas que tenemos para los chicos. Más adentro, antes de llegar al gimnasio, observamos la ausencia de algunas otras cosas y hasta de carne que teníamos guardada en un freezer para distintos eventos que organizamos", relató el presidente Santiago Duckardt al programa Panorama de LU2.

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"Más allá de lo que se llevaron, queda el dolor y la molestia por las roturas y saber que estuvieron adentro de nuestro lugar", agregó.

El dirigente comentó que junto a la abertura hallaron unos trozos de baldosas que habrían utilizado para romper el vidrio.

"Por lo que vimos estimamos que estuvieron varios minutos dentro del club. Faltó también una caja de herramientas y vimos que quisieron llevarse un televisor que tenemos colgado en el hall de entrada".

Finalmente, Duckardt consideró que "este tipo de cosas duelen mucho, porque se meten con una entidad que hace mucho esfuerzo para mejorar y con cosas que son para los chicos. No queda otra que ponerle el pecho a todo esto y seguir para volver a conseguir lo que nos sacaron".