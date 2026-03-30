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Fútbol.

Apertura liguista: la 4ª fecha se jugará de jueves a domingo

En la A, sobresale el choque entre Liniers (uno de los punteros) y Libertad, único invicto. En la B, el líder Comercial recibirá al peligroso Dublin.

Aprovechando el fin de semana largo, la Liga del Sur programó la 4ª fecha del certamen Apertura "Jorge Dambolena" desde el jueves hasta el domingo.

En la elite del fútbol doméstico, el partido entre Liniers --uno de los tres punteros-- y Libertad (único invicto) se roba el interés. Se medirán el sábado, a las 16.

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El jueves, en El Fortín, Villa Mitre y San Francisco abrirán la jornada.

Un día más, en Los Hermanos Francani, La Armonía será anfitrión de Huracán.

Finalmente, el domingo, Sporting esperará a Bella Vista en el Enrique Mendizábal.

Todos los cotejos irán a las 16.

En el Promo

La fecha completa irá el viernes, pero Comercial-Dublin se medirán a las 11 en el Puerto.

A las 16, chocarán Olimpo-Rosario (en el Carminatti); Tiro Federal-Pacífico de Cabildo (en el Pirrone) y Pacífico BB-Sansinena (en el Adolfo Pirola).

 

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