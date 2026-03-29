En Cerri no hubo emociones, pero sí un entretenido 0 a 0

Hay 0 a 0 que la memoria autodestruye apenas pitan el final. Pero ese no fue el caso del partido sin goles que protagonizaron Sansinena y Dublin en el Luis Molina.

En Cerri faltaron las emociones --los dos arqueros tuvieron mucho que ver-- aunque ambos merecieron convertir.

De cualquier manera, el conjunto de Bruno Paolella volvió a sumar de visitante y se mantiene a la expectativa. Mientras que el albirrojo cosechó su tercer empate al hilo.

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Mejor el local

En el primer tramo del partido, fue el cerrense el que se impuso en el juego y en las acciones de peligro.

Moral y Semper dispusieron de chances nítidas antes de los 10 minutos.

Luego, Valdez respondió muy bien ante dos disparos del ex delantero de Liniers.

Recién en el tramo final de la primera parte, Dublin pudo encontrar espacios y Bauer respondió ante un latigazo de Wagner y luego le achicó el ángulo de remate a Fran Vallejos en la continuidad de la jugada.

Bauer, determinante

En el complemento, otra vez el dueño de casa trató de imponerse en el juego, pero a los 4 minutos el 1 sacó un pelota imposible tras un zapatazo de Mati San Martín que se metía en el ángulo superior derecho.

Los minutos se fueron consumiendo. Los marcadores se impusieron a los creadores y la paridad se empezó a palpar en el Luis Molina.

El local llevó el peso del juego, pero le costó tener chances claras de gol. Un tiro de Bouven por arriba del horizontal fue lo más interesante.

Y el visitante casi lo gana a falta de 4 minutos con una pelota tremenda de Marcos Pérez para San Martín, quien rompió de 9, aunque ante el achique de Bauer elevó el disparo a boca de jarro.

Pitó Huizenga --de buen cometido-- y los dos se fueron conformes con la paridad.

La síntesis

SANSINENA 0

BAUER 8

Rochón 6

Olate 6

Semper 6

J.I. Silva 5

Zinni 5

Medrano © 6

Godoy 5

P. González 5

Moral 6

Stortini 5

DT: L. Donayevich

DUBLIN 0

Valdez 7

Tocchio 5

Somovilla 6

Figueroa 6

F. Vallejos 6

Leal 5

Skrodiuk 6

M. San Martín © 7

M. Pérez 6

Wagner 5

Lizondo 5

DT: B. Paolella

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

CAMBIOS. 57m. Paci (6) por Zinni y J. Martín (x) por Olate; 65m. De Prada por Stortini y 69m. D. Bouven por Silva y Chiaradía por J. Martínez, en Sansinena; 60m. Hilfer (5) por Skrodiuk y M. Falco (5) por Leal; 73m. L. Acosta por Lizondo y 82m. Pacheco por Tocchio y J. Arias por Wagner, en Dublin.

ARBITRO. Agustín Huizenga (6).

TERCERA JUVENIL. Dublin, 4 a 1.

CANCHA. Sansinena (buena).