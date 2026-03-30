Un club del Federal A, a juicio por perder en la cancha pero ganar en las apuestas

Dicen que se venía venir… Y llegó.

El mismo día que jugó ante Independiente por la Copa Argentina, y que perdió 4-2, el fiscal de Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, solicitó la elevación a juicio de 13 personas en la causa que investiga una posible estafa por apuestas ilegales vinculada al club Atenas de Río Cuarto, en 2024.

No se recuerda en el país un proceso judicial tan amplio que involucre a autoridades, jugadores y allegados a un mismo club por corrupción.

El proceso judicial busca esclarecer el presunto arreglo de un partido del Torneo Federal A ocurrido en septiembre de 2024, cuando el equipo perdió 3 a 0 ante Juventud Unida de San Luis. Según la investigación, los involucrados habrían manipulado el resultado deportivo para ganar dinero en las plataformas.

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La investigación se originó tras una denuncia de la Lotería de Córdoba, que detectó movimientos inusuales antes del partido. Se identificó la apertura de cuentas nuevas de dirigentes y familiares, quienes realizaron apuestas masivas contra su propio club. Hasta cifras de hasta medio millón de pesos a favor de la derrota del equipo riocuartense.

La justicia cordobesa busca ahora determinar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados en este esquema de corrupción deportiva. El caso marca un precedente importante en la lucha contra el fraude en las apuestas digitales dentro del fútbol de ascenso argentino. La comunidad deportiva local permanece atenta al desarrollo de un juicio que podría cambiar el control de transparencia en los clubes.

Los acusados: Luis Federico Felippa (ex presidente de Atenas), Mariano Lima (ex vicepresidente), Sergio Bustos (ex secretario general), Franco Panzolato (ex tesorero), Fermín Felippa (hijo del expresidente), Claudio Ochoa (hincha del club), Sergio Emanuel Bustos (hijo de Sergio Bustos), Camila Basualdo Quevedo (kinesióloga del club y pareja de uno de los involucrados), Abril Peralta (pareja de otro implicado) y Juan Bazid (DT del equipo en ese momento) y los futbolistas Axel Fernando Juárez, Uros Milenkivic y Uirá de Oliveira Marques.

El episodio: una apuesta por derrota se hizo desde la casa del presidente del club, Federico Felippa, motivo por el que el dirigente terminó demorado en una comisaría cercana. Después se supo: su hijo también había apostado en contra del club y fue uno de los que recibieron algo de los cuatro millones de pesos que se pagó por ese partido.

Ya resultaba extraño que los apostadores allegados a Atenas apostaran por una derrota, que algunas de sus combinadas hayan incluido goles antes de los 30 minutos o un resultado idéntico al final, es demasiada casualidad. Además, todas las personas eran de Río Cuarto.

Fue justo el partido debut de un nuevo entrenador, Bazid. A los 16 minutos, el defensor brasileño Uirá Márques hizo un gol en contra. A los 30, ese futbolista tocó la pelota con la mano dentro del área. El referí no la vio. Pero enseguida un rechazo mal de otro defensor le regaló la pelota a un delantero rival: 2 a 0. A los cinco minutos del segundo tiempo, otra vez Márques hizo todo ridículo para meter el 3 a 0, en contra. Esto, pese a que la planilla oficial le otorgó el gol a un futbolista de Juventud Unida, que ni siquiera tocó la pelota.