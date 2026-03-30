Alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Bahía Blanca, la región y parte del sudoeste bonaerense y actualizó esta mañana que su alcance está previsto para la noche del lunes y la madrugada y la tarde del martes.

El ente informó que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos".

Además, indicó que "se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

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Ante este panorama, desde el Municipio añadieorn que "hacia el final de la tarde del lunes (alrededor de las 17), tras el avance de un frente frío de lento desplazamiento, podrán registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad".

También comunicó que "el rango horario con mayor probabilidad de ocurrencia de las tormentas más intensas será entre las 21 del lunes y la 1 de la madrugada del martes".

Para este lunes en Bahía Blanca se espera una temperatura máxima de 35 ºC.

Alerta por tormentas para el lunes por la noche

Como ante cada advertencia, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.