La fiscalía pidió 4 años y 7 meses de prisión para Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

El juicio contra Felipe Pettinato, en la causa en la que está acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo, continuó este lunes con los alegatos de la fiscalía que pidió 4 años y 7 meses de prisión. Hace quince días la querella había solicitado 15 años de prisión.

En la recta final del debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, Fernando Klappenbach, a cargo de la fiscalía, comenzó este lunes con el alegato de cierre y en el cierre de la audiencia solicitó que el artista sea condenado por el delito de incendio culposo seguido de muerte.

Durante el transcurso del juicio, Klappenbach sostuvo que el acusado causó el fuego que le costó la vida a Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, en el barrio porteño de Belgrano.

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La querella fue la primera que expuso frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle y en el argumento, se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual y que en el incendio que ocasionó la muerte de Rodrigo “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.

“Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, sostuvo el abogado Alejandro Drago.

Se espera que el próximo lunes 6 de abril alegue la defensa de Pettinato, para luego dar a conocer el veredicto. (NA)