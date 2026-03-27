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Independiente cumplió con la lógica y avanzó en la Copa Argentina

El Rojo se impuso 4-2 en Florencio Varela frente a Atenas de Río Cuarto y llega dulce al clásico con Racing.

Independiente venció 4-2 a Atenas de Río Cuarto en el Tito Tomaghello (DyJ) y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Facundo Valdez, Ignacio Pussetto, Luciano Cabral y Felipe Tempone convirtieron los goles del Rojo, que cumplió con la lógica en Florencio Varela.

El equipo de Gustavo Quinteros chocará en dieciseisavos de final frente al vencedor de Unión-Agropecuario.

El modesto Atenas de Río Cuarto se dio el lujo de achicar el resultado con dos goles sobre el final: Marcos Rivadero y Facundo Quiroga descontaron en tiempo de descuento.

 

Independiente llega dulce de esta manera al clásico de Avellaneda, en el que chocará con Racing el próximo sábado 4 de abril en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

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