Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.420,14 para la venta y de $1.368,23 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,67% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.440,00 (+0,70%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.425,00 (+0,70) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (+1,10%); el MEP cotiza a $1.431,74 (+0,32%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.483,35 (+0,25%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 626 puntos básicos (+2,30%).