Dos bahienses en el mismo equipo de Liga Nacional: "Era uno de mis sueños pendientes", dijo Ramiro Santiago

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se amplió hoy el listado de bahienses que participan en la actual temporada de Liga Nacional, con la incorporación de Ramiro Santiago a Olímpico (La Banda), en reemplazo del venezolano Edwin Majeres, quien sufrió fractura del quinto metatarsiano.

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De esta manera, el escolta será compañero de otro bahiense, Valentín Forestier.

Ramiro viene de un fugaz paso por Flamengo (Brasil), donde fue convocado por Sergio "Oveja" Hernández para jugar la Liga de las Américas.

"Es algo que estaba buscando. Desde que salí de Flamengo sabía que no iba a volver, porque Alexey (Borges, a quien reemplazó) se recuperó y volvió a jugar", le dijo Ramiro a "La Nueva".

Ramiro disputó cuatro partidos con el equipo brasileño, promediando 11,8 minutos en cancha, con 3,3 puntos y 1,3 rebotes.

"Mi idea era jugar en algún lugar de Argentina, cerca de casa. Aunque Santiago del Estero no queda tan a mano de Bahía, je, sé que está más accesible para que mis viejos puedan venir a verme, antes que ir a otro país o Europa", señaló Santiago, de 27 años.

Santiago se suma en la elite a los bahienses Lucas Faggiano (Boca), Jano Martínez (Ferro), Federico Elías (Unión de Santa Fe), Alejo Azpilicueta y Albano Costa (Oberá), Valentín Duvanced (Independiente de Oliva), Fausto Ruesga (Quimsa), más Enzo Roth (en la Liga Próximo, ex Liga de Desarrollo) también en Quimsa.

"Estoy muy contento y agradecido a Olímpico por la oportunidad. Además que voy a poder debutar en la Liga, era uno de mis sueños pendientes", aseguró.