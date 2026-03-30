Liga Rionegrina: Villalonga manda en soledad y lo golearon a Fortín

Deportivo Villalonga se convirtió en el único elenco en ganar los dos partidos, tras jugarse la 2ª fecha del Torneo Apertura “Centenario” 2026 de la Liga Rionegrina de Fútbol.

El elenco que conduce "Cachi" Haure se impuso en casa ante Cultural por 3 a 1.

Por su parte, Fortín Club de Pedro Luro fue goleado como visitante ante Almirante Brown por 4 a 1.

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Además, Deportivo Patagones aplastó a Deportivo Boulevard por 11 a 0.

También ganó Villa Congreso, que superó como visitante a la Peña Azul y Oro 3 a 1.

MARCADORES:

Villalonga 3 (Alejo De León --2-- y Lautaro Ilgner), Cultural 1 (Thomas Falchini); Brown 4 (Nicolás López, Sergio Turra, Gaspar Firmapaz y José Altube), Fortín 1 (Emiliano Hansen); Deportivo Patagones 11 (Emmanuel Riera --2--, Marcelo Leiva, Jeremías Álvarez, Camilo Cornelio --5--, Marcelo Videla y Maximiliano Silva), Boulevard 0 y Peña Azul y Oro 1 (Jonathan Zweedyk), Villa Congreso 3 (Matías González y Agustín Faroux --2--).

LA TABLA