Fallo por YPF: “A Kicillof no hay que agradecerle absolutamente nada”, lanzó el canciller Quirno

El canciller argentino, Pablo Quirno se refirió al fallo de YPF y aseguró que al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof "no hay que agadecerle absolutamente nada” y sostuvo que sólo fue el responsable de una expropiación “ilegal”.

En declaraciones televisivas, el funcionario libertario expresó que “no sabían que el litigiio iba a terminar así” y que, en el medio hubo “muchas negociaciones”: “No hay ningún punto de contacto entre lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner y nosotros”; agregó en LN+.

El ministro argumentó que “la aventura kirchnerista” en YPF comenzó cuando trajeron a los Esquenazi, que se quedaron con la compañía sin poner un peso".

“Nadie invierte en un lugar donde de un día para el otro te sacan una empresa, la violación del derecho privado es tremenda, eso es lo que ahuyenta la inversión”, enfatizó Quirno mientras calificó de “tremendamente importante” el fallo de la causa.

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El canciller consideró que este Gobierno se enfrentó a una situación distinta a las administraciones pasadas en la causa ya que “todos los fallos en contra”. “Algo diferente se hizo, con una convicción y confluencia de un Gobierno que estaba comprometido en conseguir el obejtivo”.

Quirno fue más lejos en su embate contra el ex ministro de economía del kirchnerismo y espetó: "Con el ministro “(Luis) Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años, como cuando nos dejó el Default”. (NA)