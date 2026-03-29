Flavio Briatore, sobre el GP de Japón: “El Safety Car arruinó la estrategia de Colapinto”

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lamentó el impacto del coche de seguridad en la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón, aunque remarcó que el argentino debe mejorar su rendimiento en la clasificación para posicionarse mejor en la competencia.

“Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al inicio de la temporada. Además, repetirlo en un circuito diferente como Suzuka confirma las mejoras que conseguimos en Shanghái y demuestra que estamos compitiendo con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente”, sostuvo Briatore.

Luego agregó: “Pierre volvió a hacer una carrera fantástica y se desenvolvió de maravilla bajo presión, manteniendo a Max detrás durante más de 25 vueltas”.

Alpine se ubica quinto en el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 con 16 puntos, de los cuales 15 corresponden a Pierre Gasly y uno a Colapinto por su décimo puesto en China, mientras que en Suzuka el francés finalizó séptimo tras sostener una extensa defensa frente a Max Verstappen, que no logró superarlo.

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En contraste, el piloto bonaerense terminó 16.º en una carrera condicionada por factores externos; tras ingresar a boxes en la vuelta 18 para cambiar neumáticos, el accidente de Oliver Bearman cuatro giros después provocó el ingreso del Safety Car y alteró su estrategia, dado que varios rivales aprovecharon para detenerse y anularon la ventaja que había construido. (NA).