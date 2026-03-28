Schumacher: “Una de nuestras premisas es poder mantener los pies sobre la tierra”

Que Huracán, que Libertad, que Bella Vista y hasta La Armonía, asomaban como principales animadores en la edición 2026 de la Liga del Sur. Y si bien apenas se jugaron dos fechas del certamen Apertura, el Villa Mitre de Horacio Schumacher está dando que hablar.

El tricolor arrancó pisando fuerte, con triunfos ante Liniers (2-0 en casa) y La Armonía (4-0 como visitante), y se posicionó bien arriba como único líder.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, su entrenador no pierde el horizonte ni el objetivo de máxima.

--¿A qué se debe este buen arranque?

--Creo que se debe a la buena pretemporada que realizamos y a que prácticamente es el mismo plantel del año pasado. La base no se modificó demasiado, ya nos conocemos como cuerpo técnico y con los jugadores. Y en una Liga tan pareja como esta, arrancar así nos ilusiona con seguir creciendo como equipo.

--¿Se imaginaban comenzar de esta manera, con dos victorias sólidas, 6 goles a favor y ninguno en contra?

--Más allá de los dos triunfos y de mantener la valla en cero, nuestra meta era tratar de arrancar bien para consolidar la idea de juego y potenciar a los chicos que se vienen desarrollando desde el año pasado. Obviamente, sabemos que es un buen arranque, pero tienen que ser el puntapié para continuar por este camino.

--¿Qué te gustó del equipo hasta acá?

--Fue sólido en todo momento. Y más allá de los resultados positivos, el equipo siempre mantuvo la idea de juego. Y en el último partido, cuando quedamos con un hombre menos (por la expulsión del colombiano Vargas), sacó a relucir el amor propio, se mantuvo siempre ordenado y aprovechó muy bien las situaciones que se generaron. Además, cuando no tuvimos la posesión de pelota, nos defendimos bien.

--¿Y qué aspectos del juego hay que seguir trabajando?

--Todavía tenemos que seguir mejorando colectivamente. Nos propusimos mejorar la campaña del año pasado (se metió en playoffs en el Clausura) y estamos buscando que el equipo tenga más y mejor dominio de la pelota, que algo que podemos desarrollar más por la calidad de jugadores que tenemos. Obviamente, sabemos que no todos los partidos son iguales y que la Liga sigue siendo pareja en líneas generales y muy competitiva.

--¿Creés que después de estas dos actuaciones los van a empezar a mirar distinto? ¿Le van a jugar de otra manera?

--Sinceramente, creo que la competencia es muy pareja. El año pasado quedó demostrado que todos los equipos son muy parejos y está claro que este año no será la excepción. Sabemos que no hicimos tanto ruido en cuanto a incorporaciones, pero lo positivo fue que mantuvimos la base de la temporada pasada. Sí es cierto que los chicos ya tiene un poco más de experiencia y de roce. Nosotros buscamos ser competitivos en todos los partidos y el objetivo es que el cuerpo técnico del Federal A se pueda nutrir de estos chicos. Y los pibes saben que se tienen que mostrar para tener una chance más arriba.

--Imagino que te suban jugadores para el Federal A es un buen síntoma del rendimiento colectivo e individual.

--Creo que tienen bien claro los objetivos que tenemos como plantel. Y una de nuestras premisas es mantener los pies sobre la tierra; tienen que ser humildes en el triunfo y autocríticos en las cosas que debemos mejorar porque siempre hay cosas para mejorar. Ojalá se puedan proyectar varios hacia la competencia superior.

“Hubo diez chicos de plantel de la Liga que hicieron la pretemporada con el grupo del Federal y eso quiere decir que fueron absorbiendo lo que uno le marcó, como el caso de Santi Gómez. Pero hay muchas personas detrás de este proyecto silencioso: es el cuerpo técnico del Federal, es Fede Mancinelli, es nuestro cuerpo técnico, es Rodrigo (Sánchez) y el año pasado el 'Corto' Boggio (Alberto)”, amplió.

--Se viene Huracán. ¿Es la mejor prueba para confirmar que pueden ser protagonista y pelear por algo más que entrar a los playoffs?

--Tenemos que seguir siendo competitivos. Huracán es el gran candidato, con un plantel que excede la media de la Liga del Sur, y sabemos que será un partido dificilísimo. Tampoco podemos pensar más allá del próximo cotejo.

EL NUMERO

17

son los partidos que lleva dirigidos Horacio Schumacher como DT de Villa Mitre desde el año pasado. Ganó 7, empató 7 y perdió 3.