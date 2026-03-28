Llegó el día: Universitario inaugura oficialmente su flamante cancha de agua

El Club Univeristario inaugurará hoy su obra más signficativa para el hockey de la institución, con un evento gastrónomico y un pequeño acto protocalar.

De esa forma, el albirrojo dejará oficialmente estrenada su flamante cancha de agua, la primera de esta tipo en la ciudad, que marcará un antes y un después en la disciplina.

El evento se llevará a cabo a partir de las 20.30 en las instalaciones del Complejo Héctor Gatica.

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*La obra

Aunque se empezó a pensar mucho antes, esta megaobra tuvo sus primeros procesos a fines de 2024 y continuó en el inicio del 2025, principalmente con el traslado de la alfombra de arena hacia otro sector del complejo, dejando el lugar para la nueva carpeta.

Inundación mediante, que generó el retraso lógico de los trabajos, en mayo de ese año se habilitó la "mudada" cancha de arena.

A partir de noviembre, en tanto, se realizaron los cambios mas significativos de cara a la nueva obra, con el asfaltado de la superficie (noviembre), la colocación del shockpad (enero 2026) -una base de caucho compactado que se coloca por encima del asfaltado- y ahora la colocación de la alfombra.

Mientras que en las últimas semanas se realizó la etapa final, con la colocación de los paños y la conexión del riego, necesario para el desarrollo de la competencia.

Además de todo esto, también se amplió la superficie del terreno de juego y se realizaron trabajos de drenaje y riego, necesarios para el correcto desarrollo de la superficie.

*Un lujo

En la última semana los equipos de Universitario ya entrenaron en la flamante cancha, acostumbrándose a la nueva alfombra y disfrutando de una superficie de elite.