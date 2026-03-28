Entradas a la venta: Villa Mitre vuelve a casa y Olimpo juega por Copa Argentina

Villa Mitre y Olimpo verán acción mañana por el Federal A y la Copa Argentina, respectivamente, y hoy saldrán a la venta las entradas para los compromisos de los dos representantes bahiense.

El tricolor debutará como local en el certamen, recibiendo mañana a Círculo Deportivo, desde las 16, y con arbitraje de Diego Novelli Sanz.

Los tickets para el juego comenzarán a venderse hoy en la sede de Garibaldi 149, de 10 a 12.30 y de 15.30 a 18.30, y será únicamente para socios.

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El domingo, en tanto, el expendio seguirá en la casilla de Maipú y Punta Alta, de 10 a 15, y sólo se entregarán generales.

Los precios serán los siguientes:

-General: $22.000

-Socios: $17.000

-Jubilados y menores: $17.000

-Adicional platea socio: $25.000

-Adicional platea no socio: $35.000

*Pasó para hoy

El plantel de Olimpo partió ayer desde nuestra ciudad, a la espera del duelo ante Huracán de Parque Patricios por los 32avos de la Copa Argentina.

El encuentro se jugará mañana a las 18, en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros.

Las entradas para ese duelo, finalmente, se venderán hoy no ayer como se había previsto en un primer momento.

Las mismas se expenderán en las boleterías del Roberto Carminatti, de 11 a 18.

Los precios serán los siguientes:

-Popular: $50.000

-Popular menor: $40.000

-Plateas: $70.000

Además, desde el club informaron que la venta de las entradas "está a cargo de la organización del torneo" y que no se venderán en el estadio mañana.