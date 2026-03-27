Por qué Argentina bajó en el ranking FIFA antes de jugar con Mauritania

La reciente actualización del ranking FIFA en tiempo real luego de cada partido trajo noticias poco habituales para el equipo de Lionel Scaloni.

Por primera vez en un largo periodo de hegemonía en los puestos de vanguardia, la Selección Argentina descendió al tercer escalón del podio mundial, siendo superada por una potencia europea que aprovechó su actividad reciente para sumar puntos clave.

El movimiento en la tabla general se produjo antes de que la Albiceleste saliera a la cancha para su compromiso frente a Mauritania. El factor determinante fue el triunfo de Francia sobre Brasil por 2-1 en un duelo de alto calibre.

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Gracias a ese resultado, el combinado galo logró recolectar 3.96 unidades adicionales, alcanzando un total de 1873.96 puntos. Esta cifra le permitió rebasar por un margen mínimo los 1873.33 puntos que ostenta actualmente el conjunto nacional argentino.

Con esta modificación, el ranking queda liderado por España, mientras que Francia se posiciona como el nuevo escolta y Argentina completa el podio en la tercera ubicación.

La derrota de Brasil no solo benefició a los europeos en la cima, sino que provocó un efecto dominó en el resto del Top 10. El elenco brasileño cayó hasta la sexta posición, un retroceso que fue capitalizado por Portugal, que ahora ocupa el quinto lugar del escalafón mundial.

En el resto del grupo de elite, las posiciones se mantuvieron relativamente estables. Inglaterra conserva su cuarto puesto, mientras que el lote de los diez mejores se completa con Países Bajos (7°), Marruecos (8°), Bélgica (9°) y Alemania (10°), selecciones que no sufrieron variaciones significativas en su puntaje durante esta última actualización.

Ascenso trasandino y la expectativa por el cierre de la fecha

Más allá de la pelea en la zona alta, la actualización también reflejó movimientos interesantes para otros equipos de la región.

Chile fue la selección sudamericana que más terreno ganó, escalando tres posiciones hasta ubicarse en el puesto 52 luego de su victoria frente a Cabo Verde.

Es importante destacar que este listado todavía tiene carácter transitorio en términos de impacto estadístico total.

El ranking definitivo y oficial de la FIFA se dará a conocer una vez que concluya la totalidad de la ventana internacional, momento en el cual se computarán los resultados de todos los partidos disputados, incluido el duelo de Argentina en La Bombonera, que podría devolverle a la Albiceleste el terreno perdido en los escritorios de Zurich.