El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 28 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 28 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será templado a cálido. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo cálido tornándose inestable. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es alto. La
visibilidad será buena.
La noche será templada con algunas precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 22 grados centígrados.
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO:
Templado a cálido con aumento de nubosidad. Poco cambio de temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 17/27.