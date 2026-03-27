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El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 28 de marzo en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 28 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado a cálido. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido tornándose inestable. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es alto. La
visibilidad será buena.

La noche será templada con algunas precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 22 grados centígrados.

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO:

Templado a cálido con aumento de nubosidad. Poco cambio de temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 17/27.

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