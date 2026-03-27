9 de Julio, Altense, Sportivo y Velocidad quedaron en lo más alto de la LBB Plata

Federico Escobar (9dJ) le juega de espaldas a Santiago Boyé (A). Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio venció a Argentino, 78 a 69 y Altense superó a Comercial, 71 a 60, en los principales partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Los otros que continúan invictos son Sportivo Bahiense, tras superar a La Falda, 93 a 55 y Velocidad, que derrotó a El Nacional, 63 a 60.

En los restantes encuentros de la jornada, San Lorenzo venció a Bahía Basket, 71 a 64 y Ateneo hizo lo propio ante Espora, 80 a 63.

De esta manera, se repartieron tres victorias locales y otras tantas visitantes.

9 de Julio 78, Argentino 69

9 de Julio se anotó la segunda victoria ante otro rival que será protagonista: 78-69 ante Argentino.

Nuevamente Lucas Lucchetti aportó soluciones a partir de su efectividad, aportando 18 puntos (3-6 en triples, 1-1 en dobles y 7-8 en libres).

En el juego interno y también abriéndose a tirar, Federico Escobar se hizo sentir: 14 puntos (2-4 en t3 y 3-5 en t2), más 8 rebotes.

En la visita, Genaro Parrotta anotó 15 puntos (2-4 en t3 y 4-5 en t2), Santiago Boyé bajó 13 rebotes ante su ex equipo y Nicolás Antonelli colaboró con 10 puntos (3-5 en t3).

9 de Julio (78): A. Pena (6), R. Blanco (7), M. Costa (10), L. Vecchi (9), F. Escobar (14), fi; B. Rodríguez (5), L. Lucchetti (18), S. Villegas (9) y A. Osinaga. DT: Julián Turcato.

Argentino (69): J.P. Paronetto (8), N. Antonelli (10), J.C. Reschini (7), A. Puentes (8), M. Montanaro (10), fi; G. Parrotta (15), S. Boyé (5), F. Malmesi (6) J. Gonzalía y F. Durando. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: 9 de Julio, 23-28; 42-40 y 61-57.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Emanuel Sanchez, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.⁩

Altense 71, Comercial 60

Altense, en otro duelo de ganadores, logró repetir frente a Comercial, 71 a 60.

Los principales exponentes del verde resultaron Lautaro Jaimes, con 18 puntos (5-6 en dobles) más 6 rebotes y Ezequiel Pordomingo, que aportó 11 unidades (3-6 en triples), 5 recuperos y 3 asistencias.

En el equipo portuario, el máximo goleador fue Manuel Maina, con 14 (2-5 en t3, 3-9 en t2 y 2-2 en t1); Franco Cardone sumó 11 puntos y 6 rebotes, mientras que Martín Álvarez terminó con 7 rebotes y 7 asistencias.

Altense (71): M. Ortega (7), E. Pordomingo (11), L. Jaimes (18), N. Zanabria (7), B. D'Amico (3), fi; B. Baier (11), A. Lera (7), M. Simoncini (7) y G. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Comercial (60): S. Bussetti (6), F. Lambrecht (10), M. Maina (14), F. Cardone (11), M. Álvarez (8), fi; J.C. Iturbide (4), L. Orellano (3), G. Barcala (4) y R. Lorenzo. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Altense, 20-21; 33-34 y 56-51.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Lucas Andrés y Leonardo Bressan⁩.⁩

Cancha: Armando Traini (Altense).

La Falda 55, Sportivo 93

Sportivo dominó de punta a punta ante La Falda: 93-55.

Hubo 23 puntos de Mateo Boccatonda (2-4 en t3, 6-8 en t2 y 5-6 en t1), más 6 rebotes y 5 asistencias.

Otro que estuvo positivo fue Manuel Ayala, autor de 19 puntos y 11 rebotes. Y los restantes tres iniciales completaron un quinteto ideal: Gonzalo Martínez, Ulises Montes y Emanuel Miguel.

La Falda (55): G. Cuchereno (5), B. Jaratz (7), I. Piriz (16), M. Cuchetti (1), I. Frisón (8), fi; F. Riccio (4), P. Amigo, B. Mangiapane (3), V. Kleja (7), A. Viñuela (2), T. Zamparo (2) y J. Chazarreta. DT: Juan Miguel Vigna.

Sportivo (93): M. Boccatonda (23), G. Martínez (14), U. Montes (10), E. Miguel (10), M. Ayala (19), fi; G. Stach (4), A. Amore (3), J. Tuero (2), L. Spinaci (2), T. Boubeé (6), B. Guaglianone y B. Wais. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: La Falda, 10-26; 24-42 y 43-72.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

El Nacional 60, Velocidad 63

Velocidad volvió a sumar doble, esta vez de visitante y ante El Nacional, 63 a 60.

Con 34 segundos, Bruno Aceituno hizo 1-2 en la línea para el azulgrana: 62-60 al frente; enfrente recibió falta Rodrigo Arce y falló ambos libres (con 21 segundos), bajó el rebote Velocidad que corrió y recibió falta Bruno Mandolesi, metiendo 1 de 2: 63-60 al frente.

En la última, Agustín Catalán tomó un buen tiro de tres, pero falló y festejó la visita.

El Nacional (60): F. Dulsan, R. Arce (5), I. Errazu (15), A. Catalán (11), F. Vasconcello (10), fi; M. Cruglak (7), O. Rayes (2), A. Ferreyra (2), S. Marzialetti (8), M. Gil y V. Díaz. DT: Juan Cruz Santini.

Velocidad (63): S. Dutari (5), S. Ferrari (7), B. Mandolesi (3), B. Aceituno (9), A. Icasto (15), fi; G. Berdini (6), F. Berdini (4), V. Périga (10), A. Calderone (4) y S. Albizua. DT: Alan Rava.

Cuartos: El Nacional, 24-14; 35-37 y 49-50.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Alexia González.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli.

Espora 63, Ateneo 80

Espora (63): M. Pascual (11), J.M. Coronel (15), M. Miguez (9), M. Veliz (6), L. Ruiz (9), fi; T. Galant (3), J.I. Schiebelbein, N. Cornago (4), M. Achor (6) y J. Martínez. DT: Juan Gilberto Soldini.

Ateneo (80): M. Leiva (28), F. Percello (16), B. Sacomani (11), G. Mallemaci (2), D. Ezcurra (12), fi; N. Bejarano (2), T. Gómez Lepez (4), J. Margiotta, M. Casco (2) y T. Pozzi (3). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Espora, 24-21; 35-36 y 47-63.

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Joaquín Binsou.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

San Lorenzo 71, Bahía Basket 54

San Lorenzo (71): M. Martínez (12), R. Aguirre (3), J.I. De Pástena (13), F. Mariezcurrena (4), J. Coria (16), fi; L. Fernetich (4), N. Herbik (8), J.P. Fuentes (3), J.N. Diez (4), S. Seewald (4) y L. Miranda. DT: Sebastián Aleksoski.

Bahía Basket (54): F. Salce (7), A. Durand (7), E. Kloster (4), M. Morando (10), S. Ponzoni (12), fi; E. Jaime (8), J.C. Mambretti (6), J.M. Vázquez, S. Russi, B. Dutari y S. Berardo. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: San Lorenzo, 20-17; 37-28 y 52-43.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Francisco Irrazábal.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Próxima fecha

El martes se medirán, a las 21, Argentino-Bahía Basket (en Olimpo), Ateneo-9 de Julio, Comercial-Espora, Velocidad-Altense y La Falda-El Nacional. A las 21.30, Sportivo-San Lorenzo.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 4 puntos (2-0)

1º) Altense, 4 (2-0)

1º) Velocidad, 4 (2-0)

1º) Sportivo, 4 (2-0)

5º) Argentino, 3 (1-1)

5º) Comercial, 3 (1-1)

5º) San Lorenzo, 3 (1-1)

5º) Ateneo, 3 (1-1)

9º) Bahía Basket, 2 (0-2)

9º) El Nacional, 2 (0-2)

9º) Espora, 2 (0-2)

9º) La Falda, 2 (0-2)