Jugadoras de Palihue y de UNS llegan al inicio del Apertura con rodaje extra en Córdoba

(Nota de la edición impresa)

Este domingo comenzará el torneo Apertura de rugby femenino de la Unión de Rugby del Sur (URS), al que los tres equipos que lo jugarán llegarán con el rodaje que pudieron sumar en el encuentro del domingo pasado en UNS. Y en un contexto de pocos equipos (Palihue, UNS y Sol de Mayo de Viedma), cuatro jugadoras del ámbito URS participaron como invitadas de un torneo nacional en Córdoba. Allí, Victoria Cánepa, Isabella Gaspar y Mayra Rodríguez por el club Palihue y Catalina Annibali por UNS sumaron aprendizajes ante rivales de nivel superior.

“La invitación nos llegó a través de Kickoff que es una web que está hace ocho años difunde el rugby femenino y brinda oportunidades a las jugadoras, para que puedan crecer y mejorar su juego”, contó Victoria Cánepa, en relación al Torneo 3 Ventanas, organizado por Kickoff.

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Justamente las chicas que viajaron desde nuestro medio integraron el combinado del organizador.

“Que hayan sido dos días fue buenísimo. Primero para conocernos con las demás participantes, porque el equipo era nuevo, con chicas de todo el país. No siempre van las mismas. Nosotras jugamos por primera vez. Fue una experiencia muy enriquecedora. Como capitana (de Palihue) me llevé muchas cosas buenas. Del primer al segundo día hubo mucha diferencia porque ya nos conocíamos más dentro de la cancha. Jugamos cuatro partidos modalidad 12 por equipo. Nos vino excelente porque necesitamos tener más juego, partidos difíciles y básicamente jugar todos los fines de semanas”, afirmó.

“Somos muy poquitos equipos en la ciudad y en la zona y estamos buscando chicas que quieran sumarse. El rugby es un deporte hermoso, que se crece un montón, hacés amistades. Muchos tienen el estereotipo de que es agresivo y un montón de cosas. Pero no, es un deporte hermoso en el cual todo tiene una regla y es por algo”, concluyó Cánepa, una de las capitanas de Palihue.

Annibali: “Fue increíble”

Catalina Annibali, jugadora UNS, destacó la hermandad que se generó en el encuentro.

“La experiencia fue increíble. Sabemos que al rugby femenino le falta difusión, que está en desarrollo y crecimiento, que quizá tiene limitaciones o barreras de mucho prejuicio y estereotipos. Pero desde un primer momento, ver tantas mujeres jugando fue muy lindo y emocionante. En cuanto a lo deportivo fue increíble”, dijo.

La pilar también destacó el aspecto organizativo en el torneo que contó con la participación de Casa de Padua, Ciudad de Buenos Aires, Melina RC (Brasil), Taborín y el seleccionado de Kickoff que integraron las chicas de los clubes bahienses.

"A destacar la comodidad que nos hizo sentir Gabriel (de Kickoff), quien se encarga de reclutar a las jugadoras. Hemos tenido compañeras de todos lados que viajaron a compartir desde lo deportivo y desde lo humano. Es algo que recomiendo a cualquier chica que tuviera la posibilidad de disfrutar de este tipo de experiencias", agregó.

También se refirió al presente y expectativas con UNS en el campeonato que comenzará mañana con encuentros en viedma entre las locales de Sol de Mayo y Palihue (fechas 1 y 2). El estreno de UNS se producirá el 12 de abril ante las verdes bahienses (fechas 3 y 4).

"UNS es el lugar que me permite disfrutar y amar tanto el rugby. Siempre decimos que tenemos dos tipos de objetivos: desde lo humano, cuidar el grupo que logramos consolidar, la motivación de las chicas, invitar a otras nuevas a que vivan este deporte y acompañarlas en el proceso de derribar miedos y prejuicios. Por otro lado, lo competitivo, nos propusimos este año formar parte de lo que será el torneo regional. Somos conscientes que para lograrlo debemos pulir ciertas cuestiones del juego, objetivos pequeños de la semana en cada entrenamiento y antes de ingresar a la cancha", concluyó.

Rodríguez: “Desafío muy bueno”

"Nos dieron la posibilidad de experimentar un rugby más activo, que se asemeja al nivel profesional. Jugamos contra algunos equipos con los que ya nos enfrentamos con Palihue en el Nacional de Clubes. Fue un desafío muy bueno que tuvimos como jugadoras ya que también tuvimos que adaptarnos a un equipo que no conocíamos porque fue un combinado de todo el país. La verdad que Gabriel Rojas (entrenador) laburó increíblemente, hasta el cansancio. Un placer haberlo conocido", dijo Mayra Rodríguez, hooker/pilar de Palihue.

Gaspar: “Nivel altísimo”

“Vivimos muchas emociones y pudimos disfrutarlo con otrass dos compañeras de mi equipo y también una compañera con la que nos enfrentamos durante el año (por Catalina Annibali). Fue enriquecedor. Buen nivel y pudimos conocer personas, jugadoras, entrenadores que siempre aportan un montón de cosas que acá no tenemos”, dijo Isabella Gaspar.

“Jugamos contra jugadoras profesionales de Brasil, contra equipos muy buenos de Buenos Aires y de Córdoba. Personalmente me llevo mucha técnica y nivel físico, para aprender y seguir sumando experiencia”, agregó la exponente de Palihue.

“Me vine con mucha hambre de crecimiento y de poder compartirlo con mis compañeras de equipos. Me permitió abrir los ojos sobre otros tipos de competencias y de jugadoras. El nivel es altísimo. Volví con muchísimas ganas de mejorar, aprender y compartirlo. Ojalá podamos volver y que sean muchas más chicas las que puedan viajar”, indicó la venezolana.