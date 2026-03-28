Israel bombardeó la Organización de Industrias Navales de Irán

Israel anunció hoy que llevó a cabo un ataque contra un centro iraní de desarrollo de armamento naval en Teherán, en el marco de una nueva oleada de bombardeos que sacudieron la capital al caer la noche.

Según el ejército israelí, el objetivo fue la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán, responsable de la investigación y producción de buques, submarinos y sistemas militares marítimos.

Las explosiones se extendieron durante varios minutos y generaron columnas de humo negro, según reportes desde el terreno. Un portavoz militar israelí afirmó que la ofensiva contra la industria militar iraní se intensificará y que en los próximos días se completarán ataques sobre “componentes críticos”.

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La escalada se produce luego de que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaran su entrada en el conflicto con el lanzamiento de un misil hacia Israel. En paralelo, Irán respondió con nuevos ataques, uno de los cuales impactó en la localidad israelí de Eshtaol y dejó al menos 11 heridos por esquirlas.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, se ha expandido a toda la región, con consecuencias económicas globales vinculadas al encarecimiento del petróleo y las disrupciones en el comercio energético. (Con información de TN)