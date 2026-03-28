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Punta Alta.

Lo buscaban para una evaluación psiquiátrica y le encontraron plantas y frascos de marihuana

En Avellaneda al 500.

La Policía de Punta Alta informó que ayer detuvo a un hombre acusado de infringir la ley de tráfico de estupefacientes, al encontrarle en el patio de su casa varias plantas de cannabis sativa y recipientes con marihuana, entre otros elementos.

Ocurrió pasado el mediodía, en una vivienda de Avellaneda al 500, donde una comisión policial llegó para trasladar a Guillermo Blanco, de 55 años, a un hospital para una evaluación psiquiátrica, en el marco de una causa sobre protección contra la violencia familiar.

El hombre ingreso a su domicilio y fue alcanzado en el patio, donde los agentes descubrieron varias plantas de marihuana además de frascos con cogollos, hojas secas y semillas por más de 2 kilos.

También secuestraron una balanza de precisión y un teléfono celular.

Además, Blanco fue trasladado al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta, donde quedó internado con custodia policial, a disposición de la Fiscalía Nª 19.
 

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